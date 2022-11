Attentato a Istanbul. Donna kamikaze si fa esplodere tra la gente | video

Ecco il momento in cui una donna kamikaze si fa esplodere in una delle vie più trafficate di Istanbul. Il bilancio dell'attentato al momento è di 6 morti e più di 50 feriti, ma la situazione potrebbe anche peggiorare nelle prossime ore. La Farnesina si sta adoperando per capire se tra le persone coinvolte ci siano degli italiani. L'attentato al momento non è stato rivendicato