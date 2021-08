«A nessuno importa di noi, scompariremo». Il video girato in segreto da questa ragazza afghana racconta la drammaticità della situazione con il ritorno dei Talebani. E saranno proprio le donne quelle che più di altre pagheranno e subiranno limitazioni alla propria libertà se non di peggio.L'appello di questa ragazza è diventato virale in tutto il mondo ma purtroppo resterà inascoltato.