Alghero, elicottero ribaltato da una tromba d'aria | video

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio di ieri sulla zona Nord Ovest della Sardegna. Le forti raffiche di vento sono riuscite persino a far ribaltare un elicottero. Il video mostra il momento in cui il velivolo - un Cessna 172 - si rovescia su se stesso. Danni registrati anche a Sassari, dove sono caduti alcuni alberi e dove sono rimaste danneggiate delle auto in sosta.

Guarda tutti i video

Tromba d'aria ad Ischia, le immagini postate sui social | video Tromba d'aria al largo dell'Isola di Ischia. Ieri pomeriggio, poco dopo le ...

Le immagini spettacolari di un tornado in Canada | video In queste ore, un tornado si è abbattuto nella zona di D'Arcy, ...