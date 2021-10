Aereo da turismo si schianta contro una palazzina a Milano. 8 morti | video

Ecco il momento in cui l'aereo da turismo diretto in Sardegna che trasportava in tutto 8 persone si è schiantato pochi minuti dopo il decollo dallo scalo di Milano Linate. L'aereo da turismo era pilotato da un noti imprenditore romeno ed ha avuto un problema. Dalle prime risultanze dell'inchiesta aperta dalla magistratura sembra che il pilota abbia provato a riprendere quota dopo che, forse per un problema tecnico, l'apparecchio ha portato il suo muso verso il basso. Alcuni testimoni raccontano di aver visto uno dei due motori in fiamme prima che l'aereo si schiantasse contro una palazzina per fortuna in ristrutturazione e quindi vuota. Tra le vittime anche due italiani, un imprenditore e suo figlio di due anni.