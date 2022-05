Aereo si incendia dopo l'atterraggio in Cina | video

Un aereo della compagnia Tibetan Airlines ha preso fuoco dopo l'atterraggio all'aeroporto cinese di Chongqing Jiangbei. L'apparecchio è finito fuori pista e qui una delle ali che nascondono i serbatoi di carburante, si è spezzata dando origine all'incendio che ha terrorizzato i passeggeri. per fortuna la rapidità nelle manovre di evacuazione ha fatto si che tutti coloro che erano a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. Non ci sarebbero infatti vittime ma solo feriti