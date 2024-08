Terzo anniversario della conquista di Kabul: la parata dei talebani | video

Per celebrare il terzo anniversario della conquista di Kabul, i talebani hanno organizzato due grandi eventi: uno presso la base aerea di Bagram, nella provincia di Parwan, e un evento secondario a Kabul. La scelta di Bagram, un tempo la principale base militare statunitense in Afghanistan, potrebbe avere un significato simbolico o potrebbe essere dovuta a problemi di sicurezza, in quanto è più facile da proteggere rispetto allo stadio Ghazi di Kabul, situato nel cuore della città. In assenza del Primo Ministro dei Talebani, l'evento di Bagram è stato guidato da tre vice primi ministri e vi hanno partecipato ministri del governo, tra cui figure chiave della sicurezza Sirajuddin Haqqani e Mawlawi Yaqub. La cerimonia a Bagram ha visto l'esecuzione del nasheed "This Is the Home of the Brave" come inno nazionale, un saluto con 21 colpi di cannone, discorsi di funzionari talebani e una parata militare.