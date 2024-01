La rivolta dei contadini blocca la Germania | video

È iniziata oggi la rivolta dei contadini contro il governo, con centinaia di trattori in marcia su Berlino e altre città. La protesta, che proseguirà fino al 15 gennaio, ha lo scopo di bloccare il Paese intasando le autostrade. La mobilitazione del comparto agricolo è soltanto l'ultima crepa in una Germania sempre più instabile, sul fronte sia economico sia politico. Gli agricoltori infatti protestano contro i tagli ai sussidi, parte del piano di austerità deciso dal governo. Dopo la crisi di bilancio, la Germania deve ridurre la spesa pubblica: le forbici del ministro delle Finanze Lindner non hanno risparmiato l'agricoltura, con il taglio dei sussidi al diesel e l'abrogazione dell'esenzione dei veicoli a uso agricolo dall'imposta sulle auto.