Navalny, folla ai funerali a Mosca | video

Oggi si sono tenuti i funerali di Alexei Navalny, il dissidente deceduto il 16 febbraio scorso nella colonia penale di Kharp. Il feretro è stato accolto da migliaia di persone alla chiesa dell'Icona della madre di Dio nel quartiere di Maryno, Mosca, intorno alle 2 del pomeriggio, ora locale. Dopo la cerimonia, il feretro è stato trasportato al cimitero Borisovskoe per la sepoltura, accompagnato dalle note di "My Way" di Frank Sinatra, come riportato da Ivan Zhdanov, presidente della Fondazione anticorruzione, su Telegram.