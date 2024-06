Iran: La polizia morale arresta una donna | video

L’ennesimo arresto di una donna a Teheran, in Iran, è stato ripreso in video e diffuso da Masih Alinejad, la giornalista e attivista politica iraniana naturalizzata statunitense, sul proprio account X. Con una brutalità inaudita si vedono due donne della polizia morale in hiqab che spingono una ragazza con un copricapo verde dal quale fuoriescono alcuni ciuffi di capelli biondi, a salire sul van della polizia. La donna arrestata cerca di difendersi, oppone resistenza e lotta per divincolarsi, ma le due guardie la strattonano, bloccano e spingono nel furgone chiudendo la portiera. Mentre viene costretta a salire, per qualche secondo si intravede, seduta all’interno del van, un’altra donna con il capo coperto da un velo bianco, precedentemente arrestata.