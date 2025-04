Formula 1, Ferrari una crisi infinita In Giappone Leclerc è solo quarto

Doveva essere il Gran Premio del riscatto dopo i disastri della Cina, ma a Suzuka in Giappone la Ferrari porta a casa solo un quarto posto con Charles Leclerc (che era partito nella stessa posizione sulla griglia di partenza) ma soprattutto dimostra ancora una volta che le Rosse sono molto lontane dalle Mc Laren e pure dalla Red Bull dello straordinario Verstappen che dopo la pole di sabato vince anche grazie alle incertezze del team rivale nella scelta delle gomme. La crisi delle Rosse continua perchè Leclerc non è mai stato competitivo e per Hamilton non è risultata azzeccata la scelta di puntare sulle Pirelli Hard sperando di uscire alla distanza. E’ vero che l’inglese partito ottavo è stato l’unico a migliorare la posizione ufficiale chiudendo settimo, ma le prestazione della sua Rossa sono ancora lontane da quella dei migliori. Sostanzialmente la Ferrari è rimasta dove era sabato. Leclerc ha navigato a metà del guado per 53 giri, impossibilitato ad attaccare le McLaren ma saldamente davanti alla Mercedes di Russell. Hamilton invece si è piazzato settimo ed è mancato nella seconda parte del gran premio quando, con le Medie, è stato progressivamente staccato da Antonelli con le Hard. Nel complesso una Ferrari con un handicap di 2-3 decimi al giro. Qualche piccolo segnale di miglioramento si intravede , ma non sono certo questi i risultati che la squadra di Maranello si aspettava di raggiungere. Il lavoro andava completato nello scorso inverno per dare a Leclerc e Hamilton una macchina subito vincente, invece il gap coi migliori resta troppo alto e non convincono le parole di Vasseur che continua a ripetere: “Dobbiamo lavorare”. Lo stesso refrain usato per tutta la stagione da Thiago Motta alla Juventus, tanto per restare nell’ambito di aziende gestite da John Elkann, che non può essere certo soddisfatto dei risultati dalle sue società sportive. Difficile pensare che la Ferrari possa tornare in corsa per il Mondiale dopo averla vista all’opera finora. Gli aggiornamenti che arriveranno in Bahrain (a quanto pare) dovrebbero correggere alcune falle sulla monoposto, ma recuperare tre decimi sui primi, almeno la stima è questa, non sarà certamente una passeggiata. E la Ferrari dovrà risolvere soprattutto i problemi di bilanciamento che sono emersi in questi primi Gran Premi. Nel Mondiale costruttori Ferrari quarta in classifica con 35 punti, grazie ai 20 raccolti da Leclerc (primo risultato utile della stagione) domina la Mc Laren con 111.