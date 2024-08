Esplosione al confine Iran-Iraq: Coinvolte almeno 12 autocisterne | video

Un'esplosione devastante ha scosso il terminal di frontiera di Qasr Shirin, situato al confine tra Iran e Iraq. Secondo le prime fonti, almeno 12 autocisterne sarebbero state coinvolte nell'incidente, provocando un enorme incendio e gravi danni materiali.



Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, e le autorità locali hanno immediatamente avviato un'indagine per determinare cosa abbia scatenato il disastro. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso e pompieri, mentre le operazioni di spegnimento dell'incendio sono in corso.

Il terminal di Qasr Shirin è un punto strategico per il commercio di carburante tra i due Paesi, rendendo l'incidente particolarmente preoccupante. Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sul numero di vittime o feriti, ma si teme che l'impatto dell'esplosione possa essere significativo. Le autorità stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area e prevenire ulteriori danni.