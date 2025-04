Sinner può allenarsi a Montecarlo, ma la pioggia rinvia il primo allenamento

Alla fine Jannik Sinner è come uno di quei soci dei circoli tennis che prenotano un’ora per tenersi allenati e poi devono tornare a casa perché piove. Succede a tutti, anche al numero uno del mondo che oggi si è presentato al Country Club di Montecarlo dove era previsto il primo allenamento dopo lo stop. Da domenica infatti Sinner può allenarsi, 66 giorni dopo l’ultima volta. Sinner è arrivato al circolo alle 10, accompagnato dal coach Simone Vagnozzi e dal preparatore atletico Marco Panichi. L’idea era quella di svolgere il primo allenamento in campo dopo aver scelto martedì di dedicarsi alla parte fisica e alla palestra. Niente da fare e così il primo allenamento ufficiale è saltato e probabilmente Jannik ci riproverà domani.

La ripresa di Sinner: allenamenti, tornei e il mistero della sua residenza a Montecarlo

Il programma di avvicinamento al torneo del Foro Italico resta confermato, Jannik non ha troppa fretta di riprendere la racchetta in mano e negli ultimi giorni ha lavorato sul fisico e in palestra col suo preparatore. L’imprevisto non ha creato nessuna tensione nel team di Sinner, tutto procede in maniera serena intorno a Jannik. Domenica, primo giorno in cui teoricamente avrebbe potuto allenarsi ha preferito trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia. Ha scelto il kart a Vadena (vicino Bolzano) prima di rientrare nel Principato. Dopo Roma Sinner parteciperà ai tornei di Amburgo e Parigi e ovviamente la tappa più importante per il nostro campione è il Rolland Garros ma prima ci sarà appunto Roma con il rientro in campo previsto per il 9 o 10 maggio. Fino agli Internazionali d’Italia Sinner potrà allenarsi con i membri del suo staff e anche con altri giocatori così da alzare il livello e avvicinarsi al meglio al rientro nel circuito. Prima di ieri di Sinner a Montecarlo si è molto parlato con poche certezze su dove si trovasse. Pare che abbia scelto una villa privata in direzione Cap d’Ail per gli allenamenti mentre avrebbe cambiato il suo domicilio dopo l’acquisto di un appartamento. I suoi sparring partner sarebbero stati l’ex numero 3 al mondo Dominic Thiem, ritiratosi alla fine della stagione scorsa e Roberto Marcora, 35 anni, ex numero 150 dell’Atp. Adesso resta soltanto da sconfiggere la pioggia, ma il mistero è svelato: Sinner si allena al Country Club, in Avenue Princesse Grace 155 a Roquebrune. Tempo permettendo.