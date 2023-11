Catania, sdraiato su un divano sopra il tetto della Panda I video

Incredibile a Catania: un uomo di 41 anni è stato identificato e multato dopo essere stato ripreso alla guida di una Fiat Panda sul cui tettuccio stazionata una persona, sdraiata su un divano mentre l'auto era in movimento nel traffico. E' accaduto lo scorso 3 novembre lungo la circonvallazione della città etnea. Il filmato caricato su TikTok è stato condiviso migliaia di volte fino a quando non ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine che, grazie al numero di targa, hanno identificato il proprietario della Panda. L'uomo si è giustificato sostenendo di non essersene accorto (video tratto da Facebook)