Milano, imbrattata la statua di Indro Montanelli da parte del Movimento Studenti

Ecco il video con cui è stato rivendicato e mostrato al mondo intero l'attacco alla statua di Indro Montanelli, imbrattata con della vernice rossa da alcuni ragazzi aderenti ad un non meglio precisato Movimento Studentesco. Oltre alla vernice rossa sulla statua alla base sono stati poste scritte come razzista in merito alla ormai nota vicenda avvenuta decenni fa con il giornalista che sposò una giovane ragazza eritrea che gli era stata di fatto venduta in tempo di guerra.