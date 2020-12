La tv cinese ospita il «Forum online per la cooperazione dei partner dei media europei 2020»

«Dialogo sulla fiducia reciproca per una cooperazione vantaggiosa per tutti». È questo il tema del forum online organizzato e ospitato dal media cinese Cmg a cui hanno partecipato 28 delegati di 25 organizzazioni di 16 Paesi europei, tra cui anche Panorama e La Verità. Un'occasione per discutere su come rafforzare il coordinamento, approfondire i legami, unirsi per combattere la pandemia e portare maggiore fiducia nel mondo attraverso scambi approfonditi.

Il presidente e capo redattore di Cmg, Shen Haixiong, ha presentato tre proposte sull'attuale situazione dei media: «In primo luogo, dovremmo approfondire la cooperazione nel riportare le risposte al Covid-19. In secondo luogo, dovremmo promuovere lo scambio di personale tra le organizzazioni dei media. Infine, dovremmo rafforzare la costruzione del nostro meccanismo di cooperazione». Shen Haixiong ha poi continuato sottolineando come Cina ed Europa condividano un ampio consenso e interessi comuni nel sostenere e praticare il multilateralismo, per rafforzare la risposta globale al Covid-19 e promuovere congiuntamente la ripresa economica globale e affrontare la questione del cambiamento climatico. «Condividiamo molto più consenso che divergenze. I media partner cinesi ed europei si muoveranno anche verso una nuova fase di dialogo, scambio e cooperazione più stretti, approfonditi e pragmatici» ha spiegato. Altro intervento da segnalare è stato quello di Michael Friedenberg, presidente di Reuters, il quale ha affermato: «Dobbiamo riconoscere il potere delle partnership in questo nuovo ecosistema dei media. Questo può assumere la forma di giornalismo collaborativo, coalizioni di settore, nuove opportunità di affari commerciali, condivisione di contenuti o piattaforme condivise». Inoltre, Friedenberg ha anche menzionato come Cmg e Cctv+ siano partner importanti e la che la loro partnership continua a essere una priorità. Il Ceo e presidente del comitato esecutivo di Euronews, Michael Peters, ha invece affermato che «con la crescita dell'interdipendenza globale, credo che le società dei media non possano più lavorare in silos».

Nell'ambito del forum si è tenuta anche una cerimonia di lancio di China Business Video (Cbv) tra Cctv+ e Reuters, con l'obiettivo di fornire ai clienti di Reuters contenuti di notizie finanziarie dalla Cina, che saranno distribuiti direttamente da Cmg per migliorare la cooperazione mediatica tra la Cina e altri media e per rafforzare gli scambi di informazioni. Teng Yunping, presidente della Cctv Video News Agency (Cctv+), e Adrian Wells, direttore generale dell'European news exchange (Enex) hanno firmato un memorandum d'intesa strategico, che segnala il lancio ufficiale di European media partners (Emp), per rafforzare la cooperazione su notizie, giornalisti esteri e forum dei media. È stato infine rilasciato il programma BizToday per fornire ai partner media europei notizie finanziarie cinesi ed europee create congiuntamente da Cmg, Cctv+ ed Enex.