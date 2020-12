Le 10 invenzioni più straordinarie dalla Maker Faire di Roma

Da domani, per tre giorni, andrà in scena la «Maker Faire Rome - The European edition», la fiera dedicata alle innovazioni tecnologiche. L’evento - completamente digitale - si svolgerà su una piattaforma dedicata che non è la semplice traslazione online della manifestazione fisica cui siamo stati abituati.

La piattaforma sarà infatti divisa in diversi canali tematici dedicati ai principali topic di Maker Faire e un canale Main, sempre live, dal quale verranno raccontate nei giorni della manifestazione tante storie d’innovazione. A tal fine sarà operativo un vero e proprio studio televisivo presso gli spazi dell’ex gazometro a Roma dal quale, in diretta, andremo a incontrare i protagonisti nazionali e internazionali del mondo dell’innovazione là dove lavorano o sperimentano. Tra i tanti collegamenti in diretta i due, imperdibili, con l’Antartide e l’Artide grazie al Cnr e al neo Istituto di Scienze polari sul tema dei cambiamenti climatici e delle ricerche scientifiche che vengono svolte in quegli ambienti particolari. Entreremo, poi, in tanti laboratori universitari e andremo a incontrare tanti inventori là dove operano e sperimentano.

«Sono davvero orgoglioso che, anche in quest’anno così difficile, la Maker Faire Rome si svolga: un messaggio di speranza e fiducia verso il futuro» ha dichiarato il presidente della Cciaa Roma, Lorenzo Tagliavanti. «Diamo spazio all’innovazione e raccontiamo, con passione, il Paese che guarda avanti». Il presidente di Innova Camera Luciano Mocci ha invece sottolineato: «L’innovazione è una sfida irrinunciabile e decisiva per creare nuovi modelli di lavoro e sviluppo che cambieranno il nostro modo di vivere».