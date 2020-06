Atlanta, afroamericano ucciso dalla polizia | video

Un altro afroamericano ucciso dalla Polizia, dopo George Floyd scatena la protesta negli Stati Uniti. Questo video arriva da Atlanta dove un uomo, Rayshard Brooks è stato ucciso con tre colpi di pistola sparati da un agente durante un controllo. L'uomo, fermato per un controllo mentre dormiva in un parcheggio, ha cominciato a discutere con i due agenti che volevano rilevare il suo tasso alcolemico. Ad un certo punto l'uomo ha tentato la fuga, una prima volta e poi una seconda. Uno dei due agenti ha estratto il teaser per immobilizzarlo, senza effetto, il secondo allora ha estratto la pistola ed esploso i tre colpi fatali. Il capo della polizia di Atlanta dopo quanto accaduto si è dimesso, e l'agente che ha sparato è stato arrestato.