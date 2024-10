Appuntamento in Piazza con Elisa Garfagna

Le scuole di Hezbollah non sono diverse da quelle di Hamas? Cosa si insegna a questi bambini? Cosa succede nei campi di addestramento per i bambini di Hamas ? Perché non se ne parla? Il ruolo dei genitori. Ne parliamo con Elisa Garfagna, podcaster ed esperta di comunicazione.