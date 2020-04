Lo sci ai tempi del Coronavirus nel salotto di casa

Il free rider spagnolo Philipp Klein Herrero, 28 anni, ha trovato un modo geniale per passare la quarantena senza rinunciare all'allenamento. In un video in stop motion, subito diventato virale, la sua personale (ed estrema) versione di #iorestoacasa

Il messaggio di Babbo Natale quarantena coronavirus il messaggio di babbo natale

Mantenere Sempre Le Giuste Distanze Video divertente su come giocare in sicurezza durante l'emergenza coronavirus.