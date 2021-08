Gatto e cane gareggiano in un percorso ad ostacoli | video

Un gatto ed un cane si affrontano nella gara al percorso ad ostacoli: un esilarante duello che ha fatto il giro del web e che mostra come questi due amici a quattro zampe affrontino in maniera completamente diversa il percorso. E non solo per la stazza. Mentre il felino sgattaiola tra un pennarello e l'altro in maniera fluida e veloce, il Golden Retriever si aggiudica fin da subito la coccarda da combina guai. Alla fine, però, con un po' di fatica anche lui riesce finalmente a superare il percorso con successo. Due veri campioni!

