Video divertente di un gatto alquanto rissoso, dal carattere decisamente forte e autoritario a cui non va a genio l'altro gatto: è pronto ad affrontarlo. Piano piano si avvicina all'avversario ma, ad un certo punto, entra in scena un dolcissimo golden retriever, che prende l'amico gatto per il guinzaglio e lo porta lontano, per evitare che si faccia male durante la rissa.

Guarda tutti i video divertenti

Gatto Neve None

Gatto Scimmia Video None