Due gatti davvero teneri: camminano uno vicino all'altro, senza mai staccarsi. Le loro code sembrano unirsi, come se si tenessero per mano. Una scena molto dolce che sta facendo sorridere centinaia di utenti. Si strusciano e si coccolano come se fossero una coppia affiatata.

Gatti Rissa None

Gatti Pesce None