Uno scherzo decisamente poco apprezzato quello organizzato ai danni di questo povero volpino: la padrona decide di dargli da mangiare solo due crocchette e lui si infuria. Prima rimane per qualche secondo in silenzio, incredulo e poi scaraventa via la ciotola in segno di protesta. Del resto, si sa: con il cibo non si scherza. Il video è diventato virale con oltre 20 milioni di visualizzazioni.

