Il cavallo protagonista del video di oggi è davvero un portento: balla, si dimena e muove la testa a ritmo di musica. La ragazza canta la canzone di Miley Cyrus "He Could Be the One" e lui non riesce proprio a star fermo.

Via Tik Tok @yudithbazadua05

Guarda tutti i video divertenti

Cavallo fa twerking sui fili di un recinto | video Queso bizzarro video preso dalla rete mostra un cavallo che fa twerking ...

Cavallo-cibo None