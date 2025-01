WanderLOST: quando la voglia di viaggiare si trasforma in indecisione

WanderLOST. Ovvero uno stato mentale, sempre più diffuso tra i viaggiatori di oggi, che porta i viaggiatori di oggi a provare una sensazione di smarrimento e indecisione che blocca il processo di pianificazione.

C’è un momento durante la creazione dell'itinerario del proprio viaggio in cui l’entusiasmo si scontra con l’indecisione. È quello stato di incertezza in cui si perde ore a confrontare destinazioni, opzioni di volo e itinerari, finendo per sentirsi sopraffatti. Skyscanner, in collaborazione con la neuroscienziata Faye Begeti, ha trovato un nome per questo fenomeno sempre più comune: WanderLOST.

Il termine, che ribalta l’idea romantica di "wanderlust" – la voglia di viaggiare e scoprire il mondo – descrive quella sensazione di smarrimento e fatica mentale che blocca il processo decisionale. Secondo un recente studio condotto da Skyscanner, l'86% dei viaggiatori italiani ammette di trovarsi spesso in questa situazione. La voglia di scegliere la vacanza perfetta lascia molti bloccati di fronte alle infinite possibilità offerte dal mercato e dall’abbondanza di informazioni online.

Dopotutto, i numeri parlano chiaro. Per il 51% degli italiani, gennaio è il mese delle grandi decisioni, il momento in cui si comincia a pianificare le vacanze dell’anno. Eppure, il desiderio di trovare la destinazione perfetta lascia l’82% delle persone nell'indecisione, mentre il 96% considera il costo complessivo del viaggio una delle principali preoccupazioni.

Non si tratta solo di questioni economiche o di scelte pratiche. Come spiega la Dott.ssa Faye Begeti, meglio nota come "The Brain Doctor", il WanderLOST è una vera e propria reazione neurologica. "L’enorme quantità di opzioni disponibili oggi può risultare opprimente, spingendo il nostro cervello in uno stato di fatica mentale. Quando siamo esausti, la corteccia prefrontale – la parte del cervello responsabile del processo decisionale – tende a ridurre la sua attività, facendoci evitare compiti complessi. Questo vale anche per la pianificazione di una vacanza: ciò che dovrebbe essere un momento di eccitazione si trasforma in un compito pesante, portando molte persone a rinunciare del tutto."

Per affrontare questa sfida, Skyscanner e la Dott.ssa Begeti hanno unito le forze per aiutare i viaggiatori a superare il WanderLOST e riscoprire la gioia di pianificare. L’idea è quella di semplificare le scelte e alleggerire il carico mentale, trasformando la fatica in un’esperienza più fluida e piacevole.

Un primo passo è imparare a ridurre il numero di opzioni: concentrarsi su poche destinazioni specifiche rende più semplice prendere una decisione. Un altro suggerimento utile è quello di pianificare i dettagli più importanti – come la scelta del volo o dell’alloggio – in momenti della giornata in cui si ha maggiore energia mentale, lasciando le decisioni minori per quando si è più rilassati. Ma soprattutto, è fondamentale ricordare che il viaggio comincia già nella sua pianificazione: dedicarsi alla ricerca con curiosità, lasciandosi ispirare da destinazioni insolite o esperienze nuove, può trasformare anche questa fase in un piacere.

Oltre al supporto scientifico, Skyscanner offre strumenti pratici per semplificare il processo decisionale e ridurre lo stress. Funzionalità come la ricerca "Ovunque" permettono di scoprire destinazioni inaspettate a prezzi competitivi, mentre la funzione "Mese più economico" mostra in modo immediato quali sono le date più convenienti per volare. Inoltre, impostando avvisi di prezzo, i viaggiatori possono monitorare le variazioni di costo in tempo reale, ricevendo notifiche quando si presentano offerte vantaggiose.

Per chi cerca ispirazione, Skyscanner ha anche individuato alcune delle mete più economiche per il 2025. Tra queste spiccano Sofia (39 €), Corfù (70 €) e Budapest (83 €), ideali per chi desidera esplorare nuove destinazioni senza superare il budget.

Alla base di questa iniziativa c’è un obiettivo chiaro: rendere il viaggio un momento di gioia e benessere, anziché di stress. Con il WanderLOST, Skyscanner vuole ricordare che pianificare una vacanza non significa necessariamente trovare la "destinazione perfetta", ma vivere un’esperienza che arricchisca, stupisca e, perché no, sorprenda.

Perché in fondo, il vero piacere del viaggio non risiede solo nel punto d’arrivo, ma anche nel percorso che ci porta a immaginarlo, a sognarlo e, infine, a viverlo.