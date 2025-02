Tutti i riflettori sono puntati sul 75° Festival di Sanremo. Una sola domanda: chi vincerà? E mentre ci si prepara alla serata cover, è tempo di tirare un po' di somme. Il pubblico ha apprezzato la nuova gestione a guida Carlo Conti. Tanta musica, pochi monologhi. E soprattutto nessun conformista travestito da ribelle. Insomma, una boccata di aria fresca rispetto agli ultimi anni. Anche in questa edizione la kermesse si dimostra un evento culturale a tutto tondo. E per di più un’occasione in grado di unire le diverse generazioni.

Un recente sondaggio della piattaforma Airbnb mette in luce come durante i giorni del Festival si sia verificata una impennata di ricerche di alloggi nella cittadina ligure. Tutto ciò ovviamente si traduce in un beneficio economico per gli host. Lo studio è interessante anche per un altro motivo. Emerge come siano i millenial (29%) i più interessati all’argomento, seguiti dalla generazione X (26%) e Z (21%). “Tutta l’Italia” recita la nuova sigla. Ed è proprio così. L’intero Paese si interessa al Festival. Ma Airbnb evidenzia come i picchi di ricerca provengano dalla città di Milano, Roma e Torino, nonché dalla campagna umbra. Va ricordato che si tratta di un trend inserito all’interno di un fenomeno più ampio che sta trasformando il modo di viaggiare nel Belpaese. Eventi culturali e musicali non sono solo più appuntamenti di intrattenimento ma diventano catalizzatori di turismo esperienziale. Mentre i cittadini pianificano le trasferte in funzione di momenti iconici, privilegiando soluzioni di soggiorno flessibili e personalizzate.