La fantasia nel piatto

A Café Ginori il piacere suona sempre due volte: la prima quando si assaggia una delle creazioni dello chef Fulvio Pierangelini; la seconda non appena il piatto si svuota (ed è la regola) e se ne ammirano il disegno, le fantasie, la vividezza dei colori. Siamo a un attimo dalla Scalinata di Trinità dei Monti, a fianco dell’andirivieni lento di via Sistina, che scruta incuriosito questo ristorante-boutique aperto da poche settimane nell’Hotel de la Ville, resort a sviluppo verticale del gruppo Rocco Forte, con la sua spa e una stupefacente terrazza protesa verso la dolce meraviglia di Roma.

Il locale, creato in collaborazione con il brand di design Ginori 1735, è aperto ogni giorno dalle 10.30 fino alle 22.30 e propone menu ad hoc per il pranzo e la cena. Da assaggiare la cacio e pepe con astice, variazione chic di un classico capitolino oppure gli scampi, mango di Sciacca caramellato, carciofi e caviale Asetra. Prima di andar via, si fa una sosta nella boutique accanto al ristorante, per portarsi a casa un elegante souvenir di porcellana.