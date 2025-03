Il Gattopardo, dove si trovano le location della serie Netflix

Se c’è una cosa che The White Lotus ci ha insegnato, è che una serie TV può trasformare una destinazione in una meta da sogno. Il resort di Taormina, diventato iconico grazie alla produzione HBO, ne è la prova. Ora, un fenomeno simile sembra coinvolgere Il Gattopardo: la serie ha riportato la Sicilia sotto i riflettori, accendendo la curiosità di viaggiatori da tutto il mondo. Non ci sono ancora dati ufficiali su un boom turistico, ma una cosa è certa: l’isola ha ritrovato una visibilità internazionale che potrebbe tradursi in un nuovo afflusso di visitatori.

L’atmosfera aristocratica, i palazzi storici e i paesaggi mozzafiato raccontati nella serie hanno acceso il desiderio di esplorare la vera Sicilia, quella fatta di storia e tradizioni secolari. Luoghi come il sontuoso Palazzo Comitini a Palermo, il magnifico Palazzo Biscari a Catania e l’incantevole isola di Ortigia a Siracusa stanno diventando oggetto di ricerca per chi vuole ripercorrere le tracce del Principe di Salina. Passeggiare tra le piazze e le dimore protagoniste della serie significa immergersi in un viaggio nel tempo, tra nobiltà decaduta e un mondo che lotta per non scomparire.

Questo crescente interesse dimostra ancora una volta quanto la cultura popolare possa influenzare il turismo globale. La Sicilia, già una delle destinazioni più amate d’Italia, potrebbe beneficiare di un nuovo slancio grazie al fascino senza tempo de Il Gattopardo. Se l’effetto sarà duraturo o solo momentaneo, lo dirà il tempo, ma intanto la serie ha già contribuito a rinnovare la narrazione di un’isola che non smette mai di incantare.

Eppure, non mancano gli equivoci. A una settimana dal debutto, alcuni turisti stranieri sono arrivati a Salina alla ricerca del castello del principe. Ma con grande sorpresa, non hanno trovato nulla. Il motivo? Il Gattopardo non ha alcun legame con l’isola né con l’arcipelago delle Eolie. Una svista comprensibile, considerando che Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del romanzo, era un vero maestro nel creare ambientazioni suggestive. Il nome del protagonista, Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, serviva proprio a confondere le acque, esattamente come Donnafugata, il paese immaginario che nella finzione diventa incredibilmente reale.

Trama della serie

Basata su uno dei più grandi romanzi della letteratura italiana, la serie "Il Gattopardo" è ambientata in Sicilia, tra Palermo e il borgo immaginario di Donnafugata, nel periodo dei moti del 1860.

Il protagonista, Don Fabrizio Corbera (interpretato da Kim Rossi Stuart), Principe di Salina, è un uomo immerso nella bellezza e nel privilegio dell’aristocrazia siciliana. Tuttavia, con l’unificazione italiana alle porte, si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è a rischio. Questo lo porterà a stringere nuove alleanze, anche a costo di tradire i propri principi, fino a ritrovarsi di fronte a una decisione cruciale: organizzare un matrimonio che potrebbe garantire la sopravvivenza del suo lignaggio. L’unione tra la ricca e affascinante Angelica (Deva Cassel) e suo nipote Tancredi (Saul Nanni) potrebbe salvare il futuro della famiglia, ma spezzerebbe il cuore della figlia Concetta (Benedetta Porcaroli).

Attraverso uno sguardo moderno, la serie affronta temi universali come il potere, l’amore e il prezzo del progresso. Le riprese sono durate oltre 100 giorni, con circa 840 ore girate, coinvolgendo 5.000 comparse e un team tecnico di 300 persone al giorno. Le spettacolari scene di ballo hanno richiesto un impegno significativo: il Ballo della Liberazione è stato girato in due giorni, mentre il Ballo Ponteleone ha richiesto ben sette giorni di riprese.

Le location della serie

A differenza del celebre film di Visconti, girato interamente in Sicilia, la serie Netflix ha utilizzato più di 50 location, spaziando dalla Sicilia a Roma e Torino.

Palermo

La Sicilia rappresenta il cuore della storia e della produzione. A Palermo, città natale di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, le riprese si sono svolte in alcune delle residenze storiche più prestigiose. Palazzo Comitini, costruito tra il 1766 e il 1771, è stato il set per Villa Salina. I suoi interni riccamente decorati, con affreschi e arredi d’epoca, hanno ricreato l’atmosfera aristocratica del tempo.

I Quattro Canti, l’incrocio monumentale nel cuore di Palermo, è stato teatro di una scena con i garibaldini a cavallo, con il suggestivo sfondo del Palazzo delle Aquile, sede del Comune.

Anche Villa Valguarnera, a Bagheria, con i suoi vasti giardini settecenteschi, è stata utilizzata per alcune riprese.

Catania e dintorni

I Calanchi di Cannizzola, noti anche come "deserto dei Calanchi", tra i Monti Erei e l’Etna, hanno fornito lo scenario per un viaggio in carrozza della famiglia Salina verso Donnafugata.

A Catania, Palazzo Biscari, imponente residenza settecentesca ancora abitata dai discendenti del principe che la costruì, ha fatto da sfondo a diverse scene.

Siracusa e Donnafugata

Per rappresentare il borgo immaginario di Donnafugata, la produzione ha scelto l’isola di Ortigia a Siracusa. Qui, tra strade acciottolate ed edifici storici, è stato ricostruito il paese in cui la famiglia Salina si rifugia durante l’estate.

Palazzo Beneventano del Bosco, affacciato su Piazza del Duomo a Siracusa, ha ricreato l’atmosfera del borgo.

Mentre la Chiesa di Santa Lucia alla Badia, situata anch’essa in Piazza del Duomo e dedicata alla Santa Patrona siracusana, ha fatto da sfondo a diverse scene.

Roma

Alcuni interni del Palazzo di Donnafugata, come la sontuosa cena tra la famiglia Sedara e i Salina, sono stati girati a Villa Parisi, a Frascati. Questa villa, costruita nel Seicento e frequentata da diversi papi, ha ospitato anche Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone.

Torino

Essendo stata la prima capitale del Regno d’Italia tra il 1861 e il 1865, Torino è stata scelta per le scene legate agli ambienti politici. Le riprese degli interni si sono svolte nel Museo Nazionale del Risorgimento e nell’aula della Camera dei deputati del Parlamento subalpino.

Per le riprese degli esterni, sono state scelte Piazza Carignano, dove si trovava il Parlamento, via Carlo Alberto e Piazza Palazzo di Città.