I mille segreti di Fonteverde, compreso il suo «Guru»

“Chi arriva a Fonteverde trova il proprio benessere non solo attraverso suggestivi paesaggi naturali, acque termali e trattamenti energetici. Chi arriva in questi luoghi porta via un nuovo modo di concepire la vita. Probabilmente, quando si lascia questo posto si è in grado di pensare diversamente e si fa a meno di un vecchio modo di fare. Qui, curiamo la causa di un problema e non il sintomo. Spesso ci si lamenta per un dolore al piede e si scarica la colpa sulla scarpa, ma è chiaro che la scarpa non è il vero problema. Quindi, penso sia necessario cercare la causa che alimenta il problema e per farlo bisogna partire proprio dal piede”. Le parole di Dipu, il guru indiano che accoglie gli ospiti del resort termale di Fonteverde a San Casciano dei Bagni in Toscana, risuonano tra gli astanti interessati a interpretarne il senso e a porsi domande sui limiti del pensiero occidentale. Dipu, amico del pratese Leandro Gualtieri, fondatore del centro termale e pioniere delle terme d’élite, è una risorsa preziosa per Fonteverde fino a spingere la struttura organizzativa a definire un protocollo di accettazione per gli ospiti interessati a fare un trattamento con lui. Il resort, acquisito da Italian Hospitality Collection: brand di hotel, resorts e spa che dell’ospitalità fa una grande missione, accoglie chi ha voglia di ritrovarsi in uno stato di benessere naturale, pace e relax. E’ il luogo adatto per sentirsi liberi da pressioni e dallo stress quotidiano, affidandosi a personale esperto e a medici di grande umanità ed empatia.

Rimanere per 15 minuti nelle magnifiche vasche calde interne ed esterne è importante per ritrovare il respiro e la leggerezza dei pensieri e godere degli effetti benefici sulla cute e sulla mucosa respiratoria. Il direttore sanitario, Paolo Ceccarelli, descrive la composizione e gli affetti benefici delle acque termali, parlando di solfati di calcio, di magnesio e di una piccola quantità di fluoro con effetti duplici e sulla cute, riducendo le dermatiti e attenuando le manifestazione infiammatorie, e sulla mucosa respiratoria, determinando effetti antinfiammatori delle vie aeree. Con Dipu si sperimenta la medicina ayurvedica, che in sanscrito significa “scienza della conoscenza della vita” e dunque si guarda alla cura della persona in una maniera diversa. L’ayurveda definisce 5 elementi: etere, aria, fuoco, acqua e terra attarverso i dosha, ovvero le 3 energie vitali che compongono l’essere umano (Pitta: fuoco, Vata: aria e Kafha: terra). Per favorire l’equilibrio dei dosha, e dunque scongiurare tensioni emotive e malattie, il guru di Fonteverde propone interessanti rimedi.

Il viaggio nel benessere per il corpo e per la mente continua con il grande alleato termale, offrendo terapie alternative come la crioterapia che, attivando una ginnastica vascolare, migliora la microcircolazione sanguigna e il rilascio delle endorfine. Dopo essere entrati in una speciale cabina a temperature che raggiungono – 85° centrigradi, si ottiene una forte risposta all’apparato circolatorio e un recupero dopo gli sforzi sportivi con una riduzione dello stress ossidativo e una facilitazione sulla riduzione dei dolori muscolari. In questi luoghi natura, cultura e bellezza fanno da pungolo alla curiosità degli ospiti. Le acque termali millenarie di San Casciano dei Bagni, in Val D’Orcia, testimoniano anche il passaggio di antiche civiltà in una dimensione naturalistica senza tempo. Gli ospiti, se lo desiderano, possono dedicarsi alle recenti scoperte archeologiche delle statue in bronzo ed ex voto rimasti per 2000 anni in una soluzione protettiva di acqua e argilla. Andare alla scoperta di testimonianze legate al culto delle acque è uno dei percorsi da fare per poi ammirare i bronzi di San Casciano (attualmente esposti al Palazzo del Quirinale) insieme a manufatti che portano alla luce bellezze senza tempo. E infine, una gita di svago porta fino a Podernuovo, a Palazzone, dove Giovanni Bulgari ha realizzato un podere su 26 ettari di terra per produrre il suo vino. L’avventura in Toscana continua per aprirsi alla conoscenza di altre due strutture: Bagni di Pisa e Grotta Giusti, dove i templi del benessere regalano momenti indimenticabili prendendosi cura della persona attraverso un’umanità senza tempo.