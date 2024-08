Emily in Paris: Scoprire Parigi attraverso i luoghi iconici della serie

Il fenomeno globale di Emily in Paris ha trasformato alcuni dei luoghi più iconici di Parigi in vere e proprie destinazioni turistiche. Grazie alla popolarità della serie, fan da tutto il mondo sono stati ispirati a visitare la capitale francese per esplorare i luoghi dove sono state girate molte delle scene più memorabili. Questa nuova ondata di turismo, spinta dalla voglia di rivivere l’esperienza della protagonista, ha messo in risalto l’importanza del legame tra il mondo dello spettacolo e il turismo.

La possibilità di immergersi nei luoghi reali delle riprese consente ai visitatori di rivivere i momenti memorabili della serie e di sperimentare un po' della vita di Emily in una delle città più affascinanti del mondo.



Secondo recenti analisi dei dati sui social media, la Torre Eiffel è la location più 'Instagrammabile' della serie, con quasi 13 milioni di post su Instagram che immortalano il monumento. Questo simbolo di Parigi, che è apparso in numerose scene di Emily in Paris, rappresenta l'essenza stessa della città ed è un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera rivivere i momenti della serie. Da Emily che si scatta il suo primo selfie davanti alla torre nel primo episodio, fino alla cena di lusso nel ristorante stellato all’interno della torre nella terza stagione, la Torre Eiffel è sempre presente come sfondo maestoso delle avventure parigine della protagonista.

Al secondo posto troviamo la cattedrale di Notre-Dame, con oltre 4,4 milioni di post su Instagram. Nonostante i lavori di restauro ancora in corso dopo il devastante incendio del 2019, la cattedrale è stata mostrata in tutto il suo splendore nelle riprese della serie. Il suo imminente riapertura al pubblico non farà che aumentare l'afflusso di turisti desiderosi di vedere questo capolavoro gotico da vicino.

L'Arc de Triomphe, con oltre 1,4 milioni di post, si classifica al terzo posto. Questo monumento, uno dei più riconoscibili di Parigi, è spesso utilizzato nella serie come sfondo per incontri romantici e eventi mondani, creando un'atmosfera elegante e sognante che ben si adatta alla narrazione.

Tra le altre location che hanno conquistato i fan su Instagram ci sono il Sacré-Cœur, con più di 1,2 milioni di post, che offre una vista mozzafiato su Parigi e aggiunge un tocco di fascino bohémien alle avventure di Emily a Montmartre.

Il Musée d’Orsay, con oltre mezzo milione di post, è un altro punto di interesse significativo, sia per gli amanti dell'arte che per i fan della serie, grazie alle sue collezioni di opere classiche e agli incontri romantici che vi si svolgono.

Sege la Senna, che ha raccolto oltre 500.000 post. Questo fiume iconico, che scorre attraverso il cuore della città, è spesso visibile nelle scene in cui Emily passeggia per le strade di Parigi, attraversando i suoi ponti storici. Anche luoghi come il pittoresco villaggio di Villefranche-sur-Mer e il suggestivo Jardin des Tuileries sono diventati famosi grazie alla serie, attirando migliaia di visitatori desiderosi di esplorare questi scenari da sogno.



Le riprese in questi luoghi iconici non solo hanno dato un forte impulso al turismo locale, ma hanno anche permesso ai fan di *Emily in Paris* di connettersi con la città in un modo nuovo e affascinante. Molti turisti, ispirati dalle avventure della protagonista, sono desiderosi di esplorare Parigi seguendo le orme di Emily, creando itinerari basati sulle location della serie e condividendo le loro esperienze sui social media.

Questo fenomeno dimostra come la televisione e il cinema possano influenzare in modo significativo il turismo globale, trasformando luoghi già celebri in destinazioni ancora più ambite. Parigi, con il suo mix unico di storia, cultura e bellezza, è perfettamente posizionata per continuare a sfruttare questo trend, offrendo ai visitatori un'esperienza che unisce la magia della finzione alla realtà vibrante di una delle città più amate del mondo.