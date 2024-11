Black Friday e viaggi: l’occasione giusta per partire verso mete da sogno

Viaggiare non è solo una questione di spostamenti: è scoprire nuove culture, assaporare piatti inediti, ammirare paesaggi unici e creare ricordi che rimangono nel cuore. Ogni viaggio è un capitolo aggiunto al libro delle esperienze, da condividere con chi si ama o da vivere in solitaria per un’avventura personale. E quale momento migliore per pianificare la prossima fuga se non durante il Black Friday, quando le offerte rendono più accessibili anche le destinazioni più ambite?

I trend di viaggio per il Black Friday

Secondo un’analisi di Skyscanner, gli italiani approfittano del Black Friday per organizzare vacanze con largo anticipo. Per brevi fughe, il tempo medio di pianificazione è di circa 50 giorni, mentre le vacanze più lunghe, da una settimana a un mese, vengono preparate con un anticipo di 85-95 giorni. Le destinazioni europee restano le preferite, con la Spagna in testa grazie a città vivaci come Madrid e Barcellona, ma anche a isole paradisiache come Tenerife. Seguono il Regno Unito, che alterna il fascino di Londra ai paesaggi scozzesi, e la Francia, con Parigi regina indiscussa ma anche con gioielli meno noti come Bordeaux o la Costa Azzurra.

Per chi cerca mete alternative, Germania, Portogallo e Paesi Bassi offrono un mix perfetto di cultura, gastronomia e divertimento. Nel 2023, alcune delle migliori offerte hanno riguardato città come Praga e Tenerife, dove i prezzi sono scesi fino al 16% durante il Black Friday.

Lungo raggio: dai grattacieli di New York ai templi di Tokyo

Chi desidera andare oltre i confini dell’Europa troverà il Black Friday e il Cyber Monday perfetti per mete a lungo raggio. New York è sempre un classico intramontabile, con le sue luci, il fermento culturale e lo shopping senza paragoni. Tokyo conquista per l’unione di tradizione e modernità, dai templi antichi ai quartieri futuristici. Per chi ama la cultura pop e la musica, Seoul è una tappa irrinunciabile ormai anche per i meno giovani, mentre Los Angeles offre un mix di spiagge, stelle del cinema e una vivace scena gastronomica oltre che a parchi di divertimento e spazi per tutte le età.

Viaggi last minute o pianificazione flessibile: i consigli degli esperti

Secondo Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner, il segreto per risparmiare durante il Black Friday sta nella flessibilità: “Selezionando l’opzione ‘Intero mese’, si possono scoprire i giorni più economici per volare. Inoltre, scegliere aeroporti alternativi vicino alla destinazione finale può fare la differenza in termini di costo.”

Ma le occasioni non finiscono qui. “Molti ignorano che il Travel Tuesday, il martedì dopo il Giorno del Ringraziamento, è un momento ottimale per trovare offerte incredibili sui biglietti aerei,” aggiunge Maglietta.





Panorama.it ha selezionato per voi alcune delle migliori promozioni disponibili per il Black Friday 2024.





Qatar Airways

Con Qatar Airways, quest’anno più siete, più risparmiate. Gli sconti arrivano fino al 30% su oltre 170 destinazioni:

Viaggiatore singolo? Sconti fino al 20% in Economy e Business Class.

In coppia? Risparmi fino al 25% in Economy Class.

Gruppi di tre o più persone? Sconti fino al 30% in Economy Class.

Vueling

Anche quest’anno, il Black Friday di Vueling promette di rendere il viaggio dei sogni una realtà. Le promozioni iniziano prima del 29 novembre.

Ryanair

Dal 25 novembre al 2 dicembre, Ryanair offre promozioni diverse ogni giorno, con sconti speciali per Capodanno, Pasqua e city break. Gli iscritti alla newsletter avranno accesso anticipato ai codici promozionali.

Neos

Dal 21 novembre al 4 dicembre, Neos offre uno sconto del 25% su tutte le tratte e date disponibili, escluse alcune destinazioni specifiche come Palermo-New York e alcuni periodi di alta stagione.

La Compagnie

Con il Blue Friday, La Compagnie, compagnia all-business class, propone voli A/R tra Milano Malpensa e New York a una tariffa speciale di 1.300 €, per prenotazioni effettuate dal 21 al 25 novembre.

Iberia

L’attesa è quasi terminata: il 29 novembre sul sito della compagnia aerea spagnola sarà possibile scoprire le offerte dedicate al Black Friday.

Singapore Airlines

Singapore Airlines propone offerte speciali per voli in partenza da Roma e Milano verso numerose destinazioni in Asia e Oceania. Le prenotazioni sono aperte fino al 4 dicembre, con periodi di viaggio specifici per tutte le mete, esclusa Manila:

Classe Economy e Premium Economy : dal 4 marzo 2025 al 15 aprile 2025 e dal 22 aprile 2025 al 20 giugno 2025.

: dal 4 marzo 2025 al 15 aprile 2025 e dal 22 aprile 2025 al 20 giugno 2025. Classe Business: dal 4 marzo 2025 al 31 marzo 2025.

Lastminute.com

In attesa delle offerte ufficiali del Black Friday, Lastminute.com propone una promozione anticipata accessibile tramite app. Utilizzando codici sconto esclusivi, è possibile risparmiare fino a 200 €, ideale per chi sta pianificando vacanze natalizie o estive.

Volagratis

Le offerte di Volagratis saranno presto pubblicate sul sito.

Booking.com

La piattaforma offre sconti fino al 35% su soggiorni, fino al 25% su noleggi auto e fino al 20% su esperienze uniche come tour gastronomici e crociere nei fiordi.