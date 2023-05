Mondo Thai: ecco Force and Book

L'industria dell'intrattenimento tailandese ha visto l'ascesa di molti attori di talento che hanno affascinato il pubblico con le loro performance. Tra questi, Force e Book sono emersi come un duo dinamico, raccogliendo ampi consensi per la loro chimica sul piccolo schermo e il loro talento.

Nato in Thailandia il 9 marzo 1997 con il nome di Jiratchapong Srisang e conosciuto dal pubblico come Force, prima di avventurarsi nel mondo della recitazione ha conseguito una laurea in Digital Marketing presso l'Università di Rangsit. Force ha fatto il suo debutto come attore nel 2017, mettendo in mostra la sua versatilità e ottenendo diversi riconoscimenti per il suo talento.

Book, il cui vero nome è Kasidet Plookphol, è nato il 25 ottobre 1996. Prima di debuttare come attore, nel 2019 si è laureato presso la King Mongkut's University of Technology Thonburi. Book ha iniziato la sua carriera come idol, parte del gruppo, ormai sciolto, Cute Chef. Il suo percorso come attore è iniziato nel 2020. Nonostante il breve lasso di tempo dal suo debutto, Book si è fatto rapidamente un nome grazie a diverse fiction televisive. La sua affascinante presenza sullo schermo e la sua dedizione al mestiere hanno consolidato la sua posizione di stella nascente dell'industria dell'intrattenimento tailandese.

Prima di catturare il cuore del pubblico con le loro accattivanti performance in "A Boss and a Babe", Force e Book hanno lavorato insieme per la prima volta nella serie "Enchanté". Questo drama romantico ha messo in mostra la loro chimica e la loro abilità recitativa, lasciando un'impressione duratura sugli spettatori. Il loro lavoro come coppia in "Enchanté" ha gettato le basi per i loro futuri successi come duo dinamico. La serie di successo, "A Boss and a Babe", ha rappresentato un punto di svolta per Force e Book, spingendoli verso nuove vette di popolarità. Presentata per la prima volta nel 2023 con grande successo di critica, questa commedia-drama romantica descrive le vite di due individui contrastanti che si ritrovano coinvolti in situazioni divertenti e commoventi. Nella serie, Force interpreta "Gun", un dirigente aziendale severo e serio, mentre Book dà vita al personaggio di "Cher", un'impiegato spigliato. La loro chimica sullo schermo e la capacità di dare vita ai rispettivi personaggi in modo versatile e unico ha catturato i cuori degli spettatori, rendendo "A Boss and a Babe" un successo immediato. Le interpretazioni di Force e Book in questa serie hanno consolidato la loro posizione di coppia amata dal pubblico appassionato di BL e ha portato a un esponenziale incremento di fan del duo.

Abbiamo avuto la possibilità di organizzare una telefonata Zoom con Force e Book per un'intervista esclusiva.





Piacere di conoscervi, Force e Book. Potete presentarvi ai nostri lettori?

Force : Piacere di conoscervi, lettori italiani; sono Force e interpreto il ruolo di Gun nella serie tv "A Boss and a Babe".

Book : Piacere di conoscervi, lettori di Panorama. Io sono Book, e interpreto il ruolo di Cher in "A Boss and a Babe".

Cominciamo dalla vostra ultima serie: A Boss and a Babe; cosa vi ha spinto a scegliere il copione?

Force e Book : Abbiamo esaminato il copione insieme e con i nostri team; in questo modo abbiamo conosciuto tutti i personaggi e abbiamo avuto la possibilità di scegliere quello che ritenevamo più adatto a noi. E pensiamo di aver scelto i personaggi più adatti a entrambi.

Qual è stata la cosa più divertente accaduta sul set?

Book : Essendo una commedia romantica è già abbastanza divertente e piacevole. Sul set ho incontrato molte persone allegre che amavano prendersi in giro a vicenda e questo è stato molto divertente.

Force : Come ha detto Book, ci siamo presi molto in giro a vicenda e con gli altri membri del cast. Mi piace prendere in giro le persone, quindi, ad esempio, se qualcuno arrivava con cibo e snack, fingevo di derubarlo per tenerlo tutto per me. (ride)

Qual è stata la parte più impegnativa?

Force : Io e Book abbiamo la stessa età nella vita reale, ma nella serie Gun è il suo capo, quindi teoricamente avremmo un certo divario di età. Dovevo quindi rendere credibile il fatto di essere più vecchio di lui e questo è stato molto impegnativo per me.

Book : Cher è un tirocinante molto attivo e molto energico. Gli piace giocare. Ma nella vita reale non sono iperattivo come lui. Quindi, per interpretare questo ruolo, ho dovuto tornare agli anni della mia infanzia, quando ero più energico.

Avete qualcosa in comune con il vostro personaggio?

Force : Io e Gun siamo molto simili nel controllare alcune situazioni. Ad esempio, come Gun, anche io sono bravo a controllarmi quando devo risolvere un problema.

Book : Cher è simile a me quando ero più giovane. A quel tempo avevo molta energia, come Cher.

C'è un tratto dei vostri personaggi che disprezzate?

Force : La cosa che non mi piace di Gun è che tende a parlare in modo troppo diretto e sembra piuttosto autoritario. Dal momento che è un capo nella serie è abbastanza comprensibile, ma è comunque un lato di lui che non mi piace molto perché non capisce che comportandosi in quel modo potrebbe ferire i sentimenti degli altri.

Book : Cher non ha stress. Nessuna preoccupazione. Niente. È una cosa che non mi piace molto di lui.

Possiamo parlare della prima volta che avete lavorato insieme? È stato nel 2022 in Enchanté. Qual è stata la prima impressione che avete avuto l'uno dell'altro?

Force : È stato piuttosto sorprendente per me. Io e Book ci conosciamo da quando eravamo bambini ed è stata una vera sorpresa ottenere un ruolo con un mio amico.

Book : Per me è molto simile a quanto detto da Force. Ci conosciamo dall'asilo e abbiamo avuto modo di interpretare quei ruoli insieme. Ma essendo amici di vecchia data, tutto sembrava molto più facile perché potevamo parlare liberamente se avevamo problemi o volevamo capire meglio il ruolo.

Avete mostrato molta chimica sullo schermo, ma attraverso le piattaforme dei social media, possiamo vedere che siete molto uniti anche nella vita reale. Se dovessi definire l'altro (quindi Book definisce Force e viceversa) con una parola, quale sarebbe e perché?

Force : Il mio partner. Superiamo le cose insieme, e che siano belle o brutte o problemi, non importa perché possiamo sempre relazionarci l'uno con l'altro.

Book : Il mio vicino di casa. Da bambini eravamo vicini di casa, andavamo a scuola insieme e tornavamo da scuola insieme... Siamo cresciuti insieme. E ora lavoriamo insieme; per me "vicino di casa" è la definizione perfetta.



Quando avete del tempo libero qual è la cosa che amate fare?

Force : Mi piace fare esercizio fisico, prendermi cura di me stesso e praticare sport estremi.

Book : Se mi avessi fatto questa domanda qualche anno fa, avrei risposto semplicemente riposo. Ma ora come ora, dire questo significherebbe che lavoro e riposo, lavoro e riposo. In questo momento della mia vita, mi piace giocare a basket, andare in campeggio e scattare foto. Ultimamente mi piace molto usare la macchina fotografica a pellicola.

Passate molto tempo insieme anche quando non state filmando? Se sì, qual è la cosa che preferite fare insieme?

Force e Book : Quando abbiamo del tempo libero insieme, facciamo molto esercizio fisico. (Book) A Force piace molto, gli piace la palestra per sua natura e la trova rilassante. (Force) Non posso dire lo stesso di Book, ma deve farlo, quindi lo porto ad allenarsi con me.

Possiamo chiedervi alcune cose personali?



Force e Book annuiscono.



Credo che i lettori vorrebbero conoscervi meglio: qual è la canzone che avete on repeat nella vostra playlist in questo momento?

Force : Adoro Chris Brown. Ogni canzone è fantastica.

Book : In questo momento ho in repeat ogni mattina "Comethru" di Jeremy Zucker. Lo trovo rinfrescante.

Qual è il vostro colore preferito?

Force : Rosso e nero.

Book : Blu, azzurro, blu scuro e verde.

E il vostro cibo preferito in questo momento?

Force : Carne. Sicuramente la carne. Alla griglia, al barbecue. Ma non deve contenere molti grassi.

Book : In questo momento mi piace la cucina tailandese del Nord del Paese. Mi piace la carne tritata con alcune spezie, l'insalata di papaya e la zuppa piccante.

E se poteste prenotare un biglietto aereo in questo momento, dove andreste?

Force e Book : Italia! (entrambi ridono)

Force : Voglio visitare Roma e Venezia, fare un po' di shopping e visitare le città perché sembrano davvero belle.

Avete un altro progetto in uscita nel 2023: Only Friends. Potete darci qualche anticipazione al riguardo?

Force e Book : Questa è una serie di cui tutti continuano a chiedere e che stanno aspettando con ansia. Non è la solita serie di GMMTV, non è una commedia romantica, ma è autentica. È molto realistica e ogni personaggio ha molte sfaccettature; alcuni potrebbero essere brave persone, ma vedrete i bravi ragazzi trasformarsi in qualcos'altro quando attraversano qualche brutta esperienza. È una storia che dimostra che non esiste il bianco o il nero nelle persone, ma anche molte sfumature di grigio.

Per concludere l'intervista, un'ultima domanda: chi sono Force e Book in questo momento?

Force : Sono lo stesso ragazzo che entrò per la prima volta alla GMMTV. Penso di essere sempre la stessa persona e se faccio qualcosa di sbagliato, mi piace ancora che le persone vengano da me per dirmelo e darmi consigli. Sono sempre lo stesso ragazzo dal primo giorno.