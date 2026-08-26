Viaggiare con il cane: le mete pet-friendly dove anche Fido è davvero in vacanza

Portare il cane in vacanza non significa più soltanto trovare una struttura disposta ad accettarlo. La nuova frontiera dell’ospitalità pet-friendly comprende spiagge con aree recintate, piscine termali dedicate, servizi di dog sitting, menù preparati dagli chef, concierge canini e persino lezioni di surf.

In occasione della Giornata internazionale del cane, celebrata il 26 agosto, destinazioni italiane e internazionali rilanciano esperienze pensate per chi considera il proprio animale parte della famiglia e non vuole separarsene durante le vacanze. Dal mare alla montagna, dalle città d’arte ai grandi itinerari nella natura, l’offerta è sempre più ampia e specializzata.

Prima di prenotare, però, è sempre necessario verificare alcune condizioni: limiti di peso, numero massimo di animali ammessi, supplementi, accesso alle aree comuni e regole locali sull’utilizzo del guinzaglio. “Pet-friendly”, infatti, può significare realtà molto diverse. In alcune strutture il cane viene semplicemente accettato in camera; in altre riceve un servizio quasi alberghiero.

Grado, tra stabilimenti attrezzati e ranch sulla sabbia

Tra le destinazioni italiane più organizzate per le vacanze al mare con il cane c’è Grado, in Friuli-Venezia Giulia, una delle prime località balneari ad aver sviluppato stabilimenti interamente dedicati agli animali.

Al Lido di Fido, sulla Spiaggia Principale, sono disponibili brandine, ciotole, doccette, dog toilette e diverse soluzioni per trascorrere la giornata sulla sabbia. Oltre agli ombrelloni tradizionali e ai gazebo, si possono prenotare veri e propri ranch recintati da 60 metri quadrati, pensati per garantire maggiore libertà e privacy al cane e al suo proprietario.

L’accesso all’acqua è consentito, con la presenza di un bagnino, mentre nel retrospiaggia si trova una zona ombreggiata con area di sgambamento. Alla Spiaggia di Snoopy di Grado Pineta sono invece presenti piazzole attrezzate, aree recintate, docce per animali, un campo di agility dog e una porzione di mare delimitata dalle boe dove i cani possono nuotare. Anche le linee marittime che collegano Grado con Aquileia e Lignano ammettono gli animali a bordo.

Lignano Sabbiadoro, dal gelato per cani al percorso sensoriale

Poco distante, anche Lignano Sabbiadoro ha sviluppato un’offerta che va ben oltre il semplice accesso alla spiaggia.

La Doggy Beach sul Lungomare Marin dispone di oltre cento postazioni, alcune dotate di recinto privato, oltre a un campo agility, un’area dedicata all’alimentazione e un gelato per cani preparato con mela e melissa. Durante la stagione vengono inoltre organizzati incontri con veterinari ed educatori cinofili, utili per affrontare temi come alimentazione, comportamento e rapporto con l’acqua.

A Lignano Pineta, il Pineta for Dogs offre box recintati con lettini e amache, piscina per cani, area sgambamento, percorso sensoriale e servizio di dog sitting. A Riviera, invece, la Spiaggia di Duke propone aree private, doccette, agility, toelettatura self-service e l’ICE BAU, un altro gelato formulato appositamente per gli ospiti a quattro zampe.

Lignano conserva anche alcune spiagge libere accessibili ai cani, una soluzione adatta a chi preferisce sistemarsi autonomamente senza prenotare una postazione attrezzata.

Courmayeur, sentieri e impianti di risalita pet-friendly

Chi al mare preferisce la montagna può puntare su Courmayeur, circondata dai sentieri della Val Ferret e della Val Veny.

Gli itinerari permettono di scegliere tra passeggiate semplici e trekking più impegnativi, come quelli che conducono al Lago Checrouit, al Rifugio Bonatti e a Maison Vieille. Diversi impianti di risalita consentono inoltre il trasporto degli animali, rendendo accessibili anche i percorsi in quota.

Tra le strutture più attente c’è Auberge de la Maison, che accoglie cani di piccola taglia con un kit realizzato insieme al marchio Poldo. Parte del supplemento viene devoluta al Canile Regionale della Valle d’Aosta ed è disponibile, su richiesta, anche un servizio di pet sitter.

In montagna è indispensabile considerare le capacità fisiche del cane, la temperatura, la disponibilità di acqua lungo il tragitto e l’eventuale presenza di bestiame. Nei sentieri più frequentati il guinzaglio resta fondamentale anche per rispettare gli altri escursionisti e la fauna locale.

Toscana, dalle Mura di Lucca ai boschi della Garfagnana

La Toscana offre due modi molto diversi di vivere una vacanza con il cane: la città d’arte e la natura.

A Lucca, il percorso alberato delle Mura storiche si estende per oltre quattro chilometri ed è ideale per una passeggiata panoramica, soprattutto nelle ore meno calde. Dal centro si possono raggiungere anche il Parco Fluviale del Serchio, le aree di sgambamento e i giardini delle ville storiche, tra cui Villa Reale di Marlia e Villa Grabau, accessibili agli animali al guinzaglio.

Il Grand Universe Lucca accoglie un cane per camera fino a dieci chilogrammi, mentre i cani guida soggiornano gratuitamente.

Per una vacanza più immersiva nella natura, il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa si trova in un parco di oltre 600 ettari nella Valle del Serchio. Da qui si parte per passeggiate nei boschi e itinerari verso i borghi della Garfagnana, come Barga. A poca distanza si trova anche il Parco Avventura Levigliese, dove i cani al guinzaglio possono accompagnare i proprietari lungo i sentieri e durante alcune escursioni nei pressi del laghetto.

Terme e mare: la vacanza benessere diventa pet-friendly

Anche il turismo termale comincia ad aprirsi agli animali. A Fonteverde, tra le colline della Val d’Orcia, è stata realizzata una piscina termale dedicata ai cani, mentre strutture come Bagni di Pisa e Grotta Giusti mettono a disposizione ciotole, tappetini e teli per proteggere il letto.

L’Italian Hospitality Collection ha inoltre sviluppato un welcome kit in collaborazione con Monge. Al Chia Laguna Nature Resort, nel sud della Sardegna, gli hotel The Village e Baia di Chia Resort accolgono fino a due animali per camera e dispongono di una porzione di spiaggia riservata, con postazioni dedicate e uno spazio per il gioco.

Un’impostazione simile è stata adottata da Bluserena, che in alcuni resort propone Dog Room al piano terra con giardino privato recintato, cuccia e ciotole. Il programma Happy Dog comprende aree gioco, tavoli dedicati negli spazi esterni dei ristoranti, dog sitter e assistenza veterinaria su richiesta.

Vienna, la città dei parchi e del gelato per Fido

Tra le capitali europee più adatte a una vacanza con il cane c’è Vienna, grazie alla presenza di grandi aree verdi, sentieri ombreggiati e zone balneabili.

L’area di Löwygrube sul Laaer Berg supera i 220 mila metri quadrati, mentre Lobau e Schwarzenberg Park offrono spazi adatti alle passeggiate e alle attività all’aperto. È possibile persino noleggiare alcune imbarcazioni insieme al proprio animale.

Molti ristoranti mettono spontaneamente a disposizione ciotole d’acqua, ma alcuni locali hanno sviluppato proposte specifiche. La gelateria Helli & Leo, per esempio, serve nei mesi più caldi un gelato per cani preparato con yogurt, fiocchi d’avena, banana e semi di chia. Diversi hotel cittadini, dal Motto al Guesthouse, accolgono inoltre gli animali con servizi dedicati.

New York, tra concierge canini e menù firmati dagli chef

A New York City l’ospitalità pet-friendly assume forme decisamente più eccentriche. La città dispone di numerosi dog park, tra cui quelli di Prospect Park, Tompkins Square Park e McCarren Park, ma i cani sono sempre più presenti anche in hotel, caffetterie e ristoranti.

Alcune strutture, come The Beekman e The Penny, accolgono gli animali senza supplemento. The Mark propone un menù per cani creato dallo chef Jean-Georges Vongerichten, mentre il Park Hyatt offre un room service con piatti a base di pollo, riso, frutta e panna.

The Fifth Avenue Hotel ha persino un concierge a quattro zampe, il cane Bau, diventato la mascotte della struttura. Il Soho Grand dispone di un dog park privato e l’1 Hotel Central Park offre un servizio di concierge in grado di indicare parchi, negozi e centri di toelettatura.

Tra le esperienze più curiose ci sono Chateau Le Woof, ad Astoria, considerato uno dei primi bar cittadini pensati anche per i cani, l’AKC Museum of the Dog e le serate Bark in the Park, durante le quali alcuni stadi di baseball consentono agli spettatori di assistere alle partite insieme al proprio animale.

Sudafrica, dalla natura ai menù gourmet

Il Sudafrica combina grandi spazi naturali, spiagge e un crescente numero di locali e hotel attenti agli animali.

A Cape Town sono presenti caffè dog-friendly nei quartieri di Sea Point, Observatory e Bo-Kaap, mentre la Silvermine Nature Reserve e la Greyton Nature Reserve permettono di passeggiare tra corsi d’acqua e vegetazione. Johannesburg offre parchi per cani e sentieri nei dintorni di Emmarentia e Modderfontein; a Durban, invece, la vacanza può proseguire tra spiagge e locali affacciati sull’oceano.

Il Belmond Mount Nelson Hotel propone lettini, ciotole e accessori per animali, oltre a un afternoon tea con un menù che comprende biscotti al burro di arachidi, roast beef e preparazioni a base di carne. Anche il Seven Villa Hotel di Sandton ha creato piatti per cani con carne, riso e verdure.

Chi viaggia in Sudafrica con un animale deve però pianificare con particolare attenzione documentazione sanitaria, regole di ingresso e trasporti interni, che possono essere più complessi rispetto a una vacanza europea.

California, dalle vigne alle lezioni di surf

La California è una delle destinazioni più versatili per chi viaggia con un cane. Nella Napa Valley alcuni hotel propongono programmi dedicati, mentre a Lake Tahoe non mancano sentieri e spiagge accessibili.

A San Francisco, l’Hotel Nikko dispone di una terrazza recintata riservata agli animali. Carmel-by-the-Sea è celebre per l’atmosfera dog-friendly, con negozi, caffè e la spiaggia di Carmel Beach accessibile ai cani. L’Alila Ventana di Big Sur offre camere attrezzate e menù da consumare sulla terrazza panoramica.

Nei dintorni di Santa Barbara, The Leta accoglie anche i cani di grossa taglia senza supplemento. La vicina Arroyo Burro Beach permette agli animali di correre senza guinzaglio nelle aree consentite. L’esperienza più insolita resta però quella proposta alla Coronado Dog Beach, dove cane e proprietario possono cimentarsi insieme con il surf.

I viaggi europei da organizzare in auto

Per chi vuole evitare l’aereo, le vacanze on the road restano spesso la soluzione più semplice. Francia e Portogallo dispongono di numerosi itinerari nella natura e strutture abituate ad accogliere animali.

In Francia si può viaggiare tra Costa Azzurra, Provenza, Occitania e Normandia, alternando borghi e grandi spazi aperti. In Portogallo le alternative comprendono le Azzorre e l’Alentejo, particolarmente indicato per chi cerca tranquillità e ritmi lenti.

Tra le mete meno scontate emergono il Montenegro, con laghi, montagne e alcune spiagge accessibili agli animali, e l’Estonia, apprezzata per foreste, laghi e una bassa densità abitativa. Evaneos propone itinerari personalizzati con alloggi e attività selezionati per chi viaggia con il proprio cane.

Quando pet-friendly significa vera ospitalità

L’offerta più interessante non è necessariamente quella con il maggior numero di accessori. Un buon soggiorno pet-friendly deve garantire innanzitutto spazi adeguati, regole chiare, possibilità di passeggiare nelle vicinanze e personale preparato a gestire la presenza degli animali.

Ciotole personalizzate, cucce di design e menù gourmet possono rendere l’esperienza più piacevole, ma per scegliere una destinazione occorre considerare soprattutto le esigenze concrete del cane: età, taglia, stato di salute, abitudine agli spostamenti e tolleranza al caldo.

La vera evoluzione del turismo pet-friendly consiste proprio in questo: non limitarsi a permettere l’ingresso agli animali, ma progettare la vacanza tenendo conto anche del loro benessere. Perché viaggiare insieme è bellissimo soltanto quando lo è davvero per entrambi.