Viaggi e sicurezza: perché tornano protagonisti tour operator e agenzie

La campagna “Viaggio organizzato. Vacanza assicurata” rilancia il ruolo delle agenzie di viaggio e dei tour operator nel garantire sicurezza e assistenza ai turisti. Il ministro del Turismo sottolinea: «La tecnologia semplifica l’organizzazione dei viaggi, ma nei momenti di difficoltà resta fondamentale poter contare su professionalità, assistenza e presenza umana»

Sempre più turisti negli ultimi anni hanno scelto di organizzare le proprie vacanze in autonomia, affidandosi alle prenotazioni fai da te tra piattaforme online e strumenti di Intelligenza artificiale. A questa evoluzione del mercato si è però sovrapposto uno scenario internazionale particolarmente instabile. Con l’esplosione della crisi in Medio Oriente, nelle prime fasi dell’emergenza migliaia di italiani si sono ritrovati bloccati all’estero, con numerosi casi di rientro a proprie spese. Una situazione che ha messo in luce le difficoltà che possono emergere quando si viaggia senza una rete di supporto strutturata. Ma è proprio in queste situazioni che si comprende l’importanza fondamentale delle agenzie di viaggio e dei tour operator: scegliere un viaggio organizzato vuol dire poter contare su una serie di garanzie sia prima della partenza che durante lo svolgimento del viaggio, tra cui assistenza continua, coperture economiche e una gestione coordinata delle eventuali situazioni di emergenza. È in questo contesto che si inserisce la campagna “Viaggio organizzato. Vacanza assicurata” presentata venerdì dal ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi.

«Nei momenti di difficoltà è fondamentale poter contare sulla professionalità»

Lo scopo dell’iniziativa, realizzata dal ministero del Turismo in collaborazione con il dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, è quello di incentivare le prenotazioni delle vacanze attraverso le agenzie di viaggio e i tour operator. Perché viaggiare in modo sicuro è possibile se ci si affida agli operatori professionali. A tal proposito, Mazzi ha commentato: «La tecnologia semplifica l’organizzazione dei viaggi, ma nei momenti di difficoltà resta fondamentale poter contare su professionalità, assistenza e presenza umana. Il 2026 potrebbe essere l’anno del turismo europeo per l’Italia. Occorre prenotare per tempo per assicurarsi la vacanza desiderata».

«Viaggio organizzato, vacanza assicurata»

Lo spot, il cui protagonista è il conduttore televisivo Marco Liorni, ha quindi il duplice obiettivo di ridurre l’allarmismo diffuso tra i cittadini e di dare supporto a un settore che si trova in difficoltà. La campagna diffusa su Rai, radio e social media mira a superare i 45 milioni di contatti e i 30 milioni di impression. «Con i viaggi organizzati non rischi nulla, in caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati: viaggio organizzato, vacanza assicurata» dice Marco Liorni, nello spot, pronto a partire per una meta con la valigia pronta.

Il turismo in Italia

Dopo aver segnato il record di arrivi e presenze nel 2025, anche per il 2026 le stime restano positive. Si parla di un aumento del 2,1% degli arrivi attesi e di una crescita del 4% della spesa turistica. La distribuzione dei flussi sarà più diffusa ed equilibrata durante l’arco dell’anno, segno che le iniziative messe in atto per destagionalizzare e per incentivare il turismo anche in altre aree del Paese stanno dando i loro frutti.