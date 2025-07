Mornico Losana, il borgo dell’Oltrepò che conquista investitori stranieri e tv internazionali

In un’Italia dove molti borghi affrontano lo spopolamento e il declino economico, Mornico Losana, con i suoi 700 abitanti nel cuore dell’Oltrepò Pavese, è diventato un caso virtuoso che conquista interesse internazionale.

Il motore di questa rinascita è la nuova stagione di Chateau Meiland, uno dei reality più seguiti nei Paesi Bassi, che ha scelto proprio Mornico Losana come ambientazione esclusiva, scartando mete più note come Bellagio o Sanremo. La famiglia Meiland ha acquistato e sta ristrutturando una casa storica del Settecento nel borgo, ma dietro le telecamere si cela una trasformazione ben più profonda.

“Questa non è solo una produzione televisiva: è il frutto di una strategia ben costruita e lungimirante”, commenta Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. “La sindaca Ilaria Rosati ha dimostrato cosa significa amministrare con visione, aprendo Mornico al turismo internazionale grazie a un glamping innovativo e creando le condizioni per attrarre interesse mediatico e investimenti reali. È un modello che dimostra come i piccoli comuni possano essere motori di cambiamento.”

Il glamping, nato dall’intuizione di una coppia olandese, è stato il primo passo. Oggi Mornico registra un fenomeno immobiliare: 17 abitazioni acquistate da stranieri negli ultimi quattro anni, di cui 6 solo tra il 2024 e il 2025. Olandesi, britannici e scozzesi scelgono il borgo per autenticità, paesaggi e qualità della vita.

“Famiglie che si trasferiscono, negozi che riaprono, artigiani coinvolti direttamente nella filiera del cambiamento”, spiega la sindaca Ilaria Rosati. “Questo è un modello reale e replicabile: non solo televisione, ma nuove opportunità per tutta la comunità.”

L’attenzione mediatica sta creando una nuova narrazione dei borghi italiani e Mornico Losana si afferma come simbolo del potenziale inespresso delle aree rurali, spesso dimenticate nelle agende politiche.

“Tanti parlano di rigenerazione territoriale, ma pochi la realizzano”, aggiunge Mazzali. “Qui è successo davvero, non con grandi fondi, ma con intelligenza amministrativa, spirito imprenditoriale e orgoglio per la propria terra. L’Oltrepò Pavese è un territorio unico, autentico, pronto ad accogliere chi cerca bellezza e qualità di vita.”

E in un Paese e un’Europa che necessitano sempre più di rapportarsi a virtuosi modelli di resilienza, Mornico Losana diventa più di un set televisivo: è la storia di come buona politica e visione possano cambiare rotta, restituendo speranza a un territorio, a un’identità e a una comunità.