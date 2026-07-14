Montagne verdi

Alla scoperta di vette e valli lombarde, oasi felici per gli amanti del trekking e per chi, più semplicemente, vuole assaporare il fresco di un’estate in quota

Val Brembana: il paradiso dell’outdoor tra vette da brivido e acque selvagge

Non solo relax e storiche terme: la Val Brembana si conferma una delle capitali indiscusse dell’outdoor lombardo, una palestra a cielo aperto capace di accendere l’entusiasmo di escursionisti, climber e amanti dell’adrenalina. Per chi ha gli scarponi ai piedi, la valle offre una costellazione di sentieri per ogni gamba. Chi invece preferisce l’elemento liquido può testare i propri riflessi a San Pellegrino Terme, dove le acque del fiume Brembo ospitano un campo di canoa attrezzato.

Val Seriana e Presolana: l’Eden a due passi da Bergamo

Oltre mille chilometri di sentieri tra pascoli sospesi nel tempo, specchi d’acqua alpini e le pareti verticali della “Regina delle Orobie”. Dalle famiglie in cerca di relax ai climber più audaci, la Val Seriana è la meta estiva che appaga ogni palato. Merito di una natura che, a pochi chilometri dal caos cittadino, si conferma come una delle destinazioni più versatili e affascinanti. Infinite sono le opzioni per le escursioni di un giorno, molte delle quali facili, sicure e a misura di famiglia.

Val Sabbia: dove la montagna profuma di Bagòss, arte e tradizioni

Dalle sponde del Lago d’Idro alle vette rocciose del Blumone, la valle bresciana è un mosaico perfetto di sapori antichi, escursioni per tutti e tesori artistici nascosti tra i vicoli medievali.La Val Sabbia è una terra di contrasti meravigliosi, dove il turismo lento si sposa con l’avventura e le tradizioni si tramandano intatte. Il viaggio non può che iniziare dalle malghe, i tipici alpeggi montani dove i maestri casari portano avanti un rito antico. È qui che nasce il leggendario Bagòss, formaggio zafferanato e stagionato, amato dai gourmet di tutta Italia. Dà il nome a Bagolino, un gioiello di urbanistica medievale che, oltre ad invitare a fare un salto indietro nel tempo, custodisce opere firmate da maestri assoluti della pittura veneziana quali Tiziano e Tintoretto.

Val Camonica: il richiamo della montagna tra arte rupestre e vette leggendarie

Dai graffiti dei Camuni impressi nella pietra alle sfide d’alta quota sul massiccio dell’Adamello, fino alla ciclovia del fiume Oglio, che copre un paesaggio incredibilmente vario che passa dal Lago d’Iseo e dai vigneti della Franciacorta. La Val Camonica è una gigantesca macchina del tempo a cielo aperto. Custodisce infatti una delle più grandi collezioni al mondo di arte rupestre preistorica, Patrimonio dell’Umanità.

Valsassina e Grigne: la montagna lecchese formato “All you can experience”

Dalle placide passeggiate con vista lago alle verticali amate dai climber di tutto il mondo. Se esistesse un manifesto della versatilità alpina, avrebbe sicuramente le forme aspre e affascinanti del Gruppo delle Grigne. Questa imponente fortezza di roccia calcareo dolomitica che domina il panorama lecchese è una montagna democratica nel senso più puro del termine: severa con gli alpinisti esperti e incredibilmente accogliente con chi muove i primi passi sui sentieri. La Valsassina è la porta d’accesso a un parco giochi naturale, perfetto per una fuga rigenerante a pochi passi dalla pianura.

Il brindisi in quota più fresco della stagione è sul Resegone

Che siate tipi da funivia e relax sul prato o da scarponi e brivido in quota, l’indirizzo è uno solo: la montagna più iconica del lecchese e i Piani d’Erna.

Il Resegone e la sua terrazza naturale si candidano a destinazione regina per una fuga al fresco all’insegna della tranquillità e dei rifugi a prova di bimbo. Per lasciarsi la calura della città alle spalle in pochi minuti, i Piani d’Erna sono da raggiungere senza dubbio in funivia. Punto di arrivo per gite adatte anche alle famiglie, sono il luogo incantato in cui camminare senza l’ansia del cronometro.

Valtellina, il paradiso dall’anima wild

Nel cuore delle Alpi al confine con la Svizzera, circondata dalla catena retica da un lato e da quella orobica dall’altro, la Valtellina è una delle destinazioni più apprezzate, valorizzata ancora di più dalla visibilità internazionale dei recenti Giochi Olimpici Invernali. Estremamente varia e ricca di opportunità è la meta ideale per abbandonarsi al richiamo della natura e immergersi nel ritmo estivo dell’avventura.

Di seguito le perle da non perdere. La Valmalenco è l’indirizzo perfetto per chi desidera abbinare l’attività sportiva a momenti di puro relax. Impegnativi, rilassanti, avventurosi o tranquilli: sono moltissimi i trekking per chi ama la montagna e contesti naturali incontaminati. La Val Masino è un punto di riferimento per chi predilige i cammini di più giorni in alta montagna, le arrampicate e il contatto con la natura più incontaminata. Può essere scelta come base di partenza per avventurarsi alla scoperta delle vicine valli Preda Rossa, di Mello e Bagni di Masino. La Valdidentro, situata nel cuore dell’Alta Valtellina, all’interno del Parco dello Stelvio, è il luogo perfetto per una vacanza rigenerante. La zona di Bormio, la cui attrattiva è valida per tutti, è in particolare la meta prediletta dagli amanti dell’arrampicata sportiva grazie alle sue falesie monotiri e a più tiri. Per chi vuole un’estate all’insegna dell’avventura, a 1.816 metri di altitudine, si trova il Lago di Livigno, uno specchio d’acqua incastonato tra le montagne. Qui è possibile vivere un’esperienza imperdibile: esplorare le sue acque cristalline a bordo di un kayak.

Per tutte le altre fughe al fresco immersi nella natura del paesaggio alpino lombardo c’è Solo inLombardia, un racconto e un’esperienza che non sarebbero replicabili altrove.