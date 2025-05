Casa Fantini, dove il tempo si ferma (e tu finalmente respiri)

Sul Lago d’Orta esiste un posto segreto tra acqua, silenzio e coccole su misura: si chiama Lake Time, ed è tutto quello che ti serve per staccare davvero

C’è un angolo d’Italia dove il tempo rallenta, l’acqua sussurra e l’ospitalità diventa arte. È Casa Fantini, raffinato boutique hotel affacciato sul Lago d’Orta, a Pella, con vista sull’Isola di San Giulio. Qui, il lusso non è ostentazione ma armonia: undici camere appena, un giardino segreto, una piscina che dialoga col lago, e un concetto tanto semplice quanto rivoluzionario: Lake Time.

Dietro a questa oasi di quiete c’è Daniela Fantini, padrona di casa e imprenditrice visionaria, che ha trasformato l’amore per il suo territorio in un’esperienza di soggiorno che sfuma i confini tra benessere, natura e spiritualità. Con l’aiuto dell’architetto Piero Lissoni, Casa Fantini è diventata una moderna reinterpretazione del locus amoenus, dove ogni dettaglio racconta una storia di eleganza essenziale e connessione autentica con l’ambiente.

Ogni stanza si affaccia sull’acqua, e ogni momento è pensato per far sentire l’ospite “a casa”. Colazioni personalizzabili servite dove si desidera – sul terrazzo, nel salotto interno o immersi nel verde – e cene che iniziano con una semplice domanda dello chef: “Cosa avresti voglia di mangiare?”. La risposta? Un menu su misura, preparato come se foste parte della famiglia.

A Casa Fantini, il benessere ha un ritmo tutto suo. La Lake Time Wellbeing Experience si vive in totale privacy, nella propria suite o all’aperto, tra cromoterapia, hammam e rituali firmati Comfort Zone. Dal linfodrenaggio, ai massaggi con pietre calde, ogni trattamento è una carezza che riequilibra corpo e mente.

Ma non è tutto: e-bike tour guidati dal ciclista professionista Stefano Rota conducono a panorami mozzafiato tra boschi, borghi e santuari, mentre il forest bathing, guidato dall’esperto naturalista Albert, invita a lasciarsi avvolgere dall’energia della natura, in silenzio, tra faggi e castagni secolari.

Per chi ama l’arte e la storia, c’è Cosetta, guida specializzata che vi accompagna tra i tesori nascosti del lago. Dalla Via del Silenzio sull’Isola di San Giulio ai villaggi color pastello raggiungibili in battello, ogni escursione è un viaggio nella bellezza più autentica e meditativa.

Così Casa Fantini si configura non come un hotel. Ma diventa piuttosto un’idea di tempo, un modo di vivere. È il lusso della lentezza, della scelta, della quiete. Un luogo dove tutto è curato ma nulla è forzato, dove il vero privilegio è potersi fermare, guardare, respirare. Dove, per una volta, il tempo si mette da parte. E inizia il Lake Time.