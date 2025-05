A Montecassiano c’è un percorso alla scoperta delle lucciole

Nel comune del maceratese un campo senza diserbanti è abitato da questi romantici insetti. Fino al 15 giugno è aperto al pubblico in un itinerario in tre tappe

A Montecassiano, in provincia di Macerata, come ogni anno Enzo Piermarini accompagna adulti e bambini lungo il «percorso delle lucciole». Un viaggio magico, che inizia da metà maggio e dura fino a metà giugno circa e attraversa un ettaro e mezzo di terra protetta, quasi nascosta, dove questi insetti continuano a danzare e a risplendere nella notte, a sul rispetto che la famiglia di Enzo ha sempre avuto per questo luogo.

La storia inizia nel 1973, quando suo nonno e suo padre, parlando tra loro una sera nella casa di campagna appena acquistata, fanno una promessa solenne: mai pesticidi, mai diserbanti, mai sostanze sul terreno lì di fronte. Enzo, allora bambino, oggi elettricista in pensione, continua ad osservare questa meraviglia.

Da allora, quel patto è stato rispettato, e le lucciole non sono mai andate via. Si concentrano lì. Ogni anno, dal 2017, il percorso si snoda in tre tappe, per tenere vive le emozioni semplici di un tempo.

Si parte dal vecchio pozzo con la carrucola, dove vengono conservate in fresco le bevande: aranciata per i bambini, spumante dei Colli Euganei per gli adulti. Le si tirano su per un brindisi condiviso.

Poi si entra nella galleria della biodiversità, lunga 71 metri, creata con le potature che fanno ombra e proteggono l’habitat naturale delle lucciole. Qui, tra i profumi di legno e il respiro dell’aria, si cammina immersi in un silenzio luminoso.

La terza tappa è su un albero, dove Enzo da bambino saliva per raccogliere le foglie del gelso che servivano come alimento per gli animali. Ora sopra c’è una piccola casa di legno, con il pavimento in vetro, per ammirare il tronco cavo che ancora oggi si nutre della linfa vitale dalla terra.

Si sale tre alla volta, gli altri aspettano e intanto ascoltano la musica delle piante: uno strumento che trasforma le carezze sulle foglie in note, la variazione della linfa in suoni, quasi fosse una melodia segreta della natura.

Enzo accoglie una cinquantina di persone a sera, non di più, per preservare la magia del posto e dell’esperienza. Per prenotarsi, bisogna scrivergli su WhatsApp, al numero 338-8379533. Per la precisione, il luogo si trova il Località Sambucheto 6, a Montecassiano.

«All’inizio qualcuno mi lasciava un’offerta, ma la cosa mi imbarazzava molto» racconta. «Ora ho messo una cassettina. Non tengo nulla per me, devolvo tutto in beneficenza a varie associazioni».

Enzo ha 65 anni e ha costruito una piccola storia di successo, ma non vuole lucrarci sopra: «Nessuno» spiega «può scegliere dove nascere. Come posso far pagare un bambino per vedere le lucciole? Ho avuto la fortuna di crescere in questo luogo speciale, voglio restituire un po’ di meraviglia al mondo».