Trento Live Fest: un festival che combina musica e amore per il territorio

Prende il via quest’anno, la prima edizione di TRENTO LIVE FEST by Eurospin, con la partecipazione degli artisti italiani più famosi del momento: da Lucio Corsi a Big Mama, da Alessandra Amoroso a Tananai, a Diodato

Nella sua opera “Viaggio in Italia”, Johann Wolfgang Goethe scriveva: “Da Bolzano a Trento si procede per nove miglia in una valle fertile e sempre più fertile. Tutto ciò che tenta di vegetare sulle montagne qui ha già maggior vigore e vitalità, il sole è caldo e si può credere nuovamente a un Dio”.

Trento è conosciuta soprattutto per essere tra le città più green e sostenibili d’Italia (più volte è salita sul gradino più alto del podio) e per il suo fascino fiabesco durante il periodo natalizio, quando si costella di mercatini artigianali capaci di far impazzire bambini e non solo. Ma l’estate in questa città regala luci e colori incantevoli, grazie alla sua posizione incastonata tra montagne, da cui fa capolino la cascata di Sardagna, castelli, torri e palazzi variopinti.

Quest’estate c’è anche un motivo in più per visitarla, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno, e giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 luglio si terrà nella Trentino Music Arena, la prima edizione del Trento Live Fest powered by Eurospin, un festival musicale che unisce musica e territorio, evento irrinunciabile per gli affezionati della musica e del turismo.

Molto più di un festival musicale, una vera e propria esperienza per godere a pieno tutto il territorio circostante, quel territorio che farà da cornice ad alcune delle voci più famose del panorama giovanile italiano: Alessandra Amoroso, BigMama, Coma_Cose, Diodato, Ele A, Eugenio in Via di Gioia, Fabri Fibra, Geolier, La Rappresentante di Lista, Lucio Corsi, Mazzariello, Rose Villain e Tananai. Chi partecipa può vivere un intero weekend immerso nella bellezza del Trentino, con l’aggiunta di numerosi benefici. Con l’acquisto del biglietto, infatti, sarà inclusa la Trentino Guest Card valida per l’intero weekend, grazie alla si potrà accedere (gratuitamente o con tariffa scontata) ai principali musei, castelli e parchi naturali del Trentino, ottenere sconti nelle strutture convenzionate e usufruire di servizi esclusivi come visite guidate e degustazioni, alla scoperta della città di Trento e dei suoi dintorni. E, non ultimo, si potranno utilizzare liberamente tutti i mezzi pubblici (di cui è convalidata l’efficienza ), evitando traffico e parcheggi.

Dalle passeggiate nel centro storico con un fresco Trentodoc come aperitivo, allo shopping nei mercatini locali di salumi, formaggi e tessuti, dalle gite nel verde, alle degustazioni di vini locali, il tutto, accompagnato dalla musica di cantanti capaci di attrarre un pubblico variegato.

Come dire: unire non solo l’utile al dilettevole, ma il dilettevole… a dell’altro dilettevole.