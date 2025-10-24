The Mastercard Collection debutta con Lady Gaga e The Mayhem Ball

Il tour mondiale “The Mayhem Ball” di Lady Gaga inaugura The Mastercard Collection, offrendo ai titolari di carta esperienze esclusive in musica, cucina e travel, con accessi riservati e contenuti personalizzati.

Mastercard compie un passo deciso verso il futuro delle esperienze premium, con il debutto di The Mastercard Collection, un ecosistema di esperienze tailor-made e riservato ai titolari World, World Elite e alla nuova World Legend Mastercard. La proposta si sviluppa in un portfolio che abbraccia cultura, sport, cucina e intrattenimento, offrendo occasioni uniche di connessione e scoperta, tra accessi riservati, contenuti speciali e servizi pensati per chi ricerca il massimo valore e la massima personalizzazione.

Il mercato delle esperienze

Tre titolari di carta su quattro dichiarano di sentirsi al meglio quando dedicano tempo alle proprie passioni e quasi due terzi desiderano gestire il proprio tempo con più consapevolezza, privilegiando attività che contano davvero. Oggi il valore non si misura più nella quantità di beni posseduti, ma nella qualità delle emozioni vissute. In Italia sette persone su dieci puntano a realizzare almeno un desiderio di viaggio o intrattenimento, con turismo, cucina e spettacolo come capisaldi delle prossime spese. Questa tendenza è particolarmente marcata nella fascia affluent, che investe oltre il doppio rispetto alla media e definisce se stessa con il proprio mindset, prima ancora che con il reddito.

Dining, intrattenimento e travel in chiave premium

Per gli appassionati di cucina, Mastercard garantisce accesso prioritario nei ristoranti più ambiti grazie alla partnership con TheFork, con tavoli riservati, menù curati e percorsi dietro le quinte per vivere da vicino l’eccellenza gastronomica. Nel mondo dell’intrattenimento, grazie alla collaborazione con Live Nation, i titolari possono usufruire di posti privilegiati ai principali eventi musicali internazionali, con esperienze VIP e contenuti esclusivi che spaziano dai musei alle manifestazioni sportive. Anche il viaggio diventa un’esperienza premium: i possessori della carta accedono a fast track aeroportuali, a oltre 1.350 lounge nel mondo e, prossimamente, ai Mastercard Exclusive Dining Clubs, spazi ristorativi esclusivi nei principali aeroporti pensati per un pre-volo all’insegna del comfort e della personalizzazione.

Il lancio di World Legend Mastercard

A completare l’offerta premium arriva la World Legend Mastercard, la carta più prestigiosa mai lanciata dall’azienda. Progettata per chi desidera vivere esperienze eccezionali legate alle proprie passioni, è già disponibile negli Stati Uniti e sta iniziando il rollout internazionale. La carta rappresenta una chiave d’accesso a un mondo di lifestyle premium, dove il tempo e le emozioni diventano risorse preziose da investire in esperienze autentiche.

La musica come cuore pulsante

La partnership strategica con Live Nation, avviata nel 2023, porta l’intrattenimento musicale a un nuovo livello. Biglietti in prevendita, posti premium, incontri con gli artisti e contenuti originali trasformano un concerto in un’esperienza personale e memorabile. La collaborazione con Lady Gaga ne è l’esempio più evidente. Alcuni fortunati clienti Mastercard hanno, infatti, avuto la possibilità di scoprire da vicino il set del Mayhem Ball (in scena al Forum di Assago il 19 e il 20 ottobre) e scoprire, grazie alla guida David, tante curiosità su uno dei concerti più attesi dell’anno. Un esempio? Per trasportare tutto il necessario per lo show, Lady Gaga si serve di un team di 200 persone che ogni sera impiega circa sette ore per ricostruire il palcoscenico in tutti i suoi dettagli. Palcoscenico che, i membri Mastercard, hanno potuto calcare in prima persona, per una foto memorabile. E non finisce qui: in attesa del concerto, in una lounge appositamente allestita, Alessandro Borghese ha preparato dal vivo la sua celebre ca(s)cio e pepe. Indimenticabile.