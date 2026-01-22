Striscia la Notizia: chi sono le sei nuove veline

Le sei nuove Veline di Striscia la Notizia 2026: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum.

Torna da giovedì 22 gennaio 2026 Striscia la Notizia, lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, per una formula speciale in prima serata su Canale 5. Al timone ritroviamo i volti storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, accompagnati da una novità importante: la presenza di sei Veline che si alterneranno sul celebre bancone del programma, segnando una svolta nel classico format del tg satirico.

Chi sono le Veline di Striscia la Notizia 2026

Nausica Marasca

Tra le più riconoscibili del gruppo, Nausica Marasca è un volto già familiare al pubblico di Striscia. La giovane di Campobasso è stata velina anche nella stagione 2024/2025, risultando la prima ad essere eletta direttamente dal pubblico.

Virginia Stablum

Virginia Stablum porta esperienza e presenza scenica al bancone di Striscia. Originaria di Trento e con origini multiculturali (tedesche e nigeriane), ha partecipato a Uomini e Donne e ha vinto il titolo di Miss Universe Italy 2022, rappresentando l’Italia nella finale di Miss Universo.

Alessia Anzioli

Giovane e promettente, Alessia Anzioli ha 20 anni ed è di Milano. Studia Scienze e Tecnologie Psicologiche all’università e ha un passato da nuotatrice e sincronetta a livello agonistico. Oltre alla sua formazione sportiva, Alessia ha vinto la fascia di Miss Lombardia 2023 e sogna di diventare criminologa.

Lavinia Circeo

Lavinia Circeo è una ballerina diplomata al liceo coreutico, originaria di Pescara ma residente da diversi anni a Cannes, in Francia. Parla quattro lingue e ambisce a una carriera internazionale nel cinema e nello spettacolo.

Ginevra Festa

Con una carriera già solida nel mondo della danza, Ginevra Festa si distingue per la sua esperienza professionale. Nata a Napoli e formata in numerosi stili – dalla danza classica all’hip hop e heels dance – ha lavorato in tour con nomi del panorama musicale italiano come Elodie e Sfera Ebbasta.

Lara Granata

Lara Granata è una ballerina di 27 anni di Milano, specializzata in heels dance, con una carriera ricca di performance televisive. Si è esibita in programmi come Tale e Quale Show, The Voice Senior, I Migliori Anni e al Festival di Sanremo 2025 accanto a Elodie.