Stranger Things 5, tutto quello che sappiamo sulla stagione finale

Il conto alla rovescia è iniziato: Netflix ha rilasciato il teaser trailer della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la serie cult creata dai fratelli Duffer che ha segnato un’intera generazione. Il capitolo conclusivo sarà diviso in tre volumi:

Volume 1 (episodi 1-4) disponibile dal 27 novembre 2025

(episodi 1-4) disponibile dal Volume 2 (episodi 5-7) dal 26 dicembre 2025

(episodi 5-7) dal Finale (episodio 8) atteso per il 1º gennaio 2026

Tutti verranno pubblicati alle 2 del mattino ora italiana.

Stranger Thing 5, la trama

La storia riprende nell’autunno del 1987, in una Hawkins devastata dall’apertura dei portali. I protagonisti, legati da un destino comune, hanno un solo obiettivo: trovare e uccidere Vecna, misteriosamente scomparso. Nessuno sa dove si trovi né cosa stia pianificando.

Ad aggravare la situazione, il governo ha messo la città in quarantena militare e intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi ancora una volta. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will, un senso di inquietudine familiare torna a farsi sentire.

“La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest’incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l’ultima volta.”

Stranger Thing 5, il cast

Il cast della quinta stagione vede il ritorno di tutti i protagonisti amati dal pubblico:

Winona Ryder (Joyce Byers)

(Joyce Byers) David Harbour (Jim Hopper)

(Jim Hopper) Millie Bobby Brown (Undici)

(Undici) Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

(Mike Wheeler) Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

(Dustin Henderson) Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

(Lucas Sinclair) Noah Schnapp (Will Byers)

(Will Byers) Sadie Sink (Max Mayfield)

(Max Mayfield) Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower, Cara Buono

E tra le new entry: Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux e Linda Hamilton nei panni della dottoressa Kay.

I cachet del cast: chi guadagna di più

Nel 2023, il cast ha firmato l’accordo per la stagione finale, segnando la fine di un’epoca per i protagonisti, molti dei quali hanno visto la propria carriera decollare proprio grazie alla serie.

Le cifre (esclusa Millie Bobby Brown, che ha un contratto separato con Netflix legato anche ad altri progetti) sono da capogiro:

Winona Ryder e David Harbour : 9,5 milioni di dollari ciascuno. Nella terza stagione ne guadagnavano 2,8.

e : ciascuno. Nella terza stagione ne guadagnavano 2,8. Cast giovane: oltre 7 milioni di dollari per Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Finn Wolfhard e Sadie Sink, un enorme balzo rispetto ai 200.000 dollari della prima stagione.

Stranger Things, il successo di un fenomeno globale

Definita come una “lettera d’amore ai classici film di genere degli anni ’80”, Stranger Things ha saputo trasformare l’estetica nostalgica in un successo globale. Ambientata nella fittizia cittadina di Hawkins, Indiana, la serie ha combinato fantascienza, horror e drammi adolescenziali, offrendo una narrazione che ha saputo evolversi stagione dopo stagione.

“Lettera d’amore ai classici film di genere degli anni ’80 che hanno affascinato una generazione intera, Stranger Things è un drama emozionante ambientato nell’apparentemente normale cittadina del Midwest di Hawkins, Indiana…”

Debuttata nel luglio 2016, la serie è diventata rapidamente uno dei titoli più visti della piattaforma, con la quarta stagione che ha superato i 140 milioni di visualizzazioni globali. Il suo impatto culturale ha rilanciato oggetti vintage come le cialde Eggo, la New Coke, e brani iconici come “Running Up That Hill” di Kate Bush, arrivato nella Top 10 Billboard 38 anni dopo la sua uscita.

Il successo si riflette anche nei premi: oltre 70 riconoscimenti internazionali, tra cui Emmy® e Screen Actors Guild Award per il miglior cast, e più di 230 nomination complessive.

Numeri record: quanto costa Stranger Things 5

La quinta stagione sarà composta da otto episodi, uno in meno rispetto alla precedente. Tuttavia, l’episodio finale sarà un vero e proprio film: si ipotizza una durata tra i 150 e i 180 minuti, superando i 2h e 30 min della 4×09.

Anche senza dati ufficiali, le stime sono imponenti:

La quarta stagione ha richiesto un budget di 270 milioni di dollari (circa 30 milioni a episodio).

ha richiesto un budget di (circa 30 milioni a episodio). Per la quinta , si parla di circa 300 milioni di dollari totali , ovvero 37,5 milioni a episodio .

, si parla di circa , ovvero . Sommando cast, troupe e promozione, l’investimento complessivo potrebbe avvicinarsi al mezzo miliardo di dollari.

Ad ogni modo la fine di Stranger Things non è solo la fine di una serie, ma la conclusione di un’epoca per Netflix. Un fenomeno culturale che ha ridefinito lo streaming e dato il via a maratone, fandom, e revival anni ’80.

Le aspettative per questo ultimo capitolo sono altissime, e il teaser ha già fatto esplodere l’hype. La battaglia finale si avvicina. Hawkins si prepara a chiudere i conti con l’Ombra.