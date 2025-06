Squid Game, The Bear, The Walking Dead: ecco le serie più attese di giugno

A giugno tutti gli occhi sono puntati sulla stagione finale di Squid Game, che promette di chiudere in modo epico una delle saghe più avvincenti degli ultimi anni. Ma non finisce qui: tornano anche The Bear e l’attesissimo spin-off di The Walking Dead con Daryl Dixon. Tra le novità spiccano Ironheart dall’universo Marvel, il crime italiano Sara: La donna nell’ombra e il thriller mozzafiato Smoke. Senza dimenticare le produzioni italiane Il Baracchino e Pesci Piccoli, pronte a farsi largo nel panorama delle serie.

Ecco le serie tv più attese di giugno.

The Walking Dead: Daryl Dixon

Dove e quando: dal 2 giugno 2025 su Sky e NOW

Lo spin-off dedicato a uno dei personaggi più amati dell’universo di The Walking Dead sbarca in Italia. Daryl Dixon (Norman Reedus) si risveglia in una Francia devastata dall’apocalisse, senza sapere come ci sia arrivato. Ma presto scopre di avere una missione: proteggere Laurent, un ragazzo di undici anni nato tra le macerie del mondo, e condurlo in salvo. Un viaggio pieno di insidie, rivelazioni e sfide che metteranno alla prova l’eroe solitario in territori mai visti prima nella saga.

Sara: La donna nell’ombra

Dove e quando: dal 3 giugno 2025 su Netflix

Una madre, un segreto, una verità da scoprire. Dalla penna di Maurizio de Giovanni arriva su Netflix la nuova serie crime Sara: La donna nell’ombra, adattamento dell’acclamata saga letteraria. Protagonista è Sara, ex agente dei servizi segreti, che ha scelto l’isolamento dopo aver lasciato il suo passato alle spalle. Ma la tragica morte del figlio la costringe a riaprire vecchie ferite. Per far luce su ciò che è accaduto, si rivolge all’unica persona di cui si fidi ancora: Teresa, collega di un tempo. Un’indagine personale e dolorosa, che la riporterà dritta nel cuore dell’oscurità da cui era fuggita.

Nel cast Teresa Saponangelo, Claudia Gerini, Massimo Popolizio e altri volti noti della scena italiana.

Il Baracchino

Dove e quando: dal 3 giugno 2025 su Prime Video

Una rivoluzione comica parte da un chiosco ormai dimenticato. Con Il Baracchino, Prime Video lancia una serie animata tutta italiana che mescola satira, assurdo e irriverenza.

Maurizio (doppiato da Lillo Petrolo), proprietario scoraggiato di un tempio della comicità in decadenza, è pronto a mollare tutto. Ma Claudia (voce di Pilar Fogliati), giovane art-director idealista, ha un piano per salvare il baracchino e riscrivere le regole dello show. La sua idea? Mettere insieme un gruppo improbabile di nuovi “comici”: da Leonardo Da Vinci (Edoardo Ferrario) a Tricerita, un dinosauro punk (Yoko Yamada), passando per John Lumano (Daniele Tinti), Luca (Luca Ravenna), Marco (Stefano Rapone), Noemi Ciambell (Michela Giraud) e tanti altri.

Tra i personaggi anche Salvo Di Paola, Pietro Sermonti e Frank Matano.

Stick

Dove e quando: dal 4 giugno 2025 su Apple TV+

Apple TV+ porta sullo schermo una comedy sportiva fresca e coinvolgente. Stick, creata da Jason Keller e con protagonista Owen Wilson, racconta la storia di Pryce Cahill, un ex campione di golf la cui carriera è ormai in caduta libera. Dopo una serie di fallimenti, Pryce scommette tutto su una giovane promessa, il talento emergente Santi (Peter Dager), con l’obiettivo di tornare in vetta.

Fubar 2

Dove e quando: dal 12 giugno 2025 su Netflix

Arnold Schwarzenegger l’ha definita “Più grande e più bella”. La seconda stagione di Fubar riprende le avventure piene di colpi di scena di una spia in pensione… almeno apparentemente, e della figlia, anch’essa agente segreto all’insaputa del padre. Ora che i loro segreti sono stati svelati, dovranno affrontare nuove e pericolose sfide, a partire dalla spia tedesca Greta Nelso, interpretata dalla star Carrie-Anne Moss, la celebre Trinity di Matrix.

Pesci Piccoli

Dove e quando: dal 13 giugno 2025 su Prime Video

Tornano i The Jackal con la seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie che segue le vicende di una piccola e improbabile agenzia pubblicitaria alle prese con la scalata verso il successo. Tra nuove sfide internazionali, drammi personali, addii e le stranezze tipiche dei millennial, i protagonisti dovranno fare i conti con cosa significhi davvero “farcela” in un mondo che cambia.

The Buccaneers 2

Dove e quando: dal 18 giugno 2025 su Apple TV+

Dopo aver sconvolto l’elite londinese con il loro spirito ribelle, le giovani americane di The Buccaneers tornano per una seconda stagione ricca di tensioni e passioni. Costrette a crescere in fretta e a dominare un mondo rigido e tradizionale, le protagoniste affrontano nuove sfide, amori travolgenti e avventure che metteranno alla prova la loro forza e la loro libertà.

L’Estate dei Segreti Perduti

Dove e quando: dal 18 giugno 2025 su Prime Video

In L’Estate dei Segreti Perduti, seguiamo Cadence Sinclair Eastman e il suo gruppo esclusivo di amici, chiamati “I Bugiardi”, mentre trascorrono un’estate carica di misteri sull’isola privata del nonno nel New England. Dietro la facciata di lusso e bellezza della famiglia Sinclair, icona dell’aristocrazia americana, si celano segreti oscuri pronti a emergere.

The Gilded Age 3

Dove e quando: dal 23 giugno 2025 su Sky e Now

Torna la terza stagione della serie HBO firmata Julian Fellowes, l’autore di Downton Abbey, che ci immerge nell’età dell’oro dell’aristocrazia americana. Dopo la Guerra dell’Opera, la vecchia élite newyorchese appare indebolita, mentre la famiglia Russell, ormai affermata nei circoli più esclusivi, è pronta a conquistare il potere. Bertha (Carrie Coon) ambisce a un riconoscimento capace di elevare la sua famiglia a livelli straordinari, mentre George (Morgan Spector) scommette tutto in un progetto che potrebbe rivoluzionare le ferrovie.

Ironheart

Dove e quando: dal 25 giugno 2025 su Disney+

Dall’universo Marvel arriva Ironheart, la nuova miniserie creata da Chinaka Hodge. Ambientata subito dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, segue la geniale Riri Williams (Dominique Thorne), studentessa del MIT con un talento tecnologico pari solo a quello di Tony Stark. Tornata a Chicago, Riri dovrà affrontare una minaccia oscura e magica incarnata dal villain The Hood (Anthony Ramos), in un’avvincente battaglia tra scienza e magia che metterà alla prova il suo ingegno e il suo coraggio.

The Bear 4

Dove e quando: dal 26 giugno 2025 su Disney+

Jeremy Allen White torna a vestire i panni di Carmy Berzatto nella quarta stagione di The Bear, con il cast confermato che include Ebo Moss-Bachrach, Ayo Edebiri e Matty Matheson. Dopo il colpo di scena che ha chiuso la scorsa stagione, Carmy dovrà affrontare scelte cruciali per salvare il suo ristorante e portarlo al successo. La sfida? Mantenere altissimi standard di qualità senza compromettere l’armonia della sua squadra, in un equilibrio fragile tra passione, pressione e sopravvivenza nel mondo della ristorazione.

Squid Game

Dove e quando: dal 27 giugno 2025 su Netflix

Dopo il finale shock della seconda stagione, Squid Game ritorna con nuovi episodi che riportano Gi-hun, il giocatore 456, al cuore di giochi ancora più letali. Determinato a smantellare l’organizzazione sadica che ha segnato la sua vita, Gi-hun si ritrova a dover affrontare tradimenti, pericoli sempre più spietati e l’ombra inquietante del Front Man, un infiltrato tra i concorrenti. La tensione cresce fino a un epilogo definitivo, che promette di sconvolgere ancora una volta il destino di tutti.

Smoke: Tracce di fumo

Dove e quando: dal 27 giugno 2025 su Apple TV+

Ispirata a fatti realmente accaduti, Smoke: Tracce di fumo è una serie crime che segue la caccia serrata di un detective tormentato e di un enigmatico esperto di incendi dolosi a due pericolosi piromani seriali. Tra suspense e mistero, la tensione sale grazie a un cast d’eccezione con Taron Egerton, Jurnee Smollett, John Leguizamo, Rafe Spall e Greg Kinnear.