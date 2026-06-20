See You at Work Tomorrow!: trama, cast e perché il nuovo K-drama di Seo In-guk è tra i più attesi dell’estate

Arrivare a fine giornata senza essere completamente esausti. È questa, forse, la nuova epopea sudcoreana.

Per anni la Corea del Sud ha esportato nel mondo idol impeccabili, detective tormentati, thriller ad alta tensione, storie d’amore capaci di trasformarsi in fenomeni globali e universi narrativi costruiti attorno all’eccezionalità. Oggi, però, una parte sempre più interessante della sua produzione culturale sembra aver deciso di guardare altrove, verso qualcosa di molto più ordinario e proprio per questo universale. Non più chi salva il mondo o chi cambia il corso della storia, ma chi cerca semplicemente di sopravvivere a un’altra riunione, a una nuova scadenza, a una settimana lavorativa che sembra non finire mai.

È un cambiamento che racconta molto della Corea contemporanea. In una società che ha costruito parte della propria identità sulla competitività, sulla crescita e sulla ricerca costante dell’eccellenza, il lavoro è diventato molto più di una semplice occupazione. È il luogo in cui si misurano aspettative, ambizioni e fallimenti, lo spazio in cui si costruisce una parte importante della propria identità e, allo stesso tempo, uno dei contesti che più facilmente rischiano di consumarla.

È da questa realtà che prende forma See You at Work Tomorrow!, il nuovo drama che debutterà in Italia su Prime Video il 22 giugno e che vede protagonisti Seo In-guk e Park Ji-hyun. Una serie che utilizza la struttura della commedia romantica per raccontare qualcosa di molto più vicino alla realtà di quanto il genere lasci immaginare: la fatica del lavoro, la ricerca di un equilibrio tra vita professionale e benessere personale, il desiderio di crescere senza sacrificare tutto il resto.

Al centro della storia c’è Cha Ji-yoon, interpretata da Park Ji-hyun, una professionista entrata nel suo settimo anno di carriera. È competente, rispettata e affidabile, una donna che conosce perfettamente le regole non scritte del mondo aziendale e che ha imparato a muoversi all’interno di un ambiente competitivo senza smettere di credere nel valore del proprio lavoro. Dietro quella facciata di efficienza, però, si nasconde una stanchezza che molti spettatori riconosceranno immediatamente. Non la stanchezza di una giornata particolarmente difficile, ma quella più sottile che si accumula nel tempo, quando le responsabilità aumentano e il confine tra lavoro e vita privata diventa sempre più difficile da difendere.

A cambiare gli equilibri arriva Kang Si-woo, interpretato da Seo In-guk, uno dei volti più riconoscibili della Korean Wave contemporanea. Cantante prima ancora che attore, protagonista di alcuni dei titoli più popolari degli ultimi anni, Seo In-guk veste qui i panni di un dirigente apparentemente freddo, rigoroso e distante, un uomo che sembra aver costruito attorno a sé una barriera invisibile fatta di disciplina, controllo e poche concessioni emotive.

L’incontro tra Ji-yoon e Si-woo diventa così il punto di partenza di una storia che parla certamente d’amore, ma che utilizza il linguaggio della romance per affrontare temi molto più contemporanei, dal burnout alla salute mentale, passando per il rapporto con il successo e il bisogno, sempre più diffuso, di trovare persone capaci di valorizzare il nostro talento senza chiedere in cambio una parte della nostra identità.

In un’intervista esclusiva per l’Italia a Panorama, Seo In-guk e Park Ji-hyun hanno raccontato i loro personaggi e spiegato perché questa storia potrebbe parlare a molti più spettatori di quanto suggerisca la sua premessa romantica.

Park Ji-hyun e una protagonista che non vuole smettere di credere nel proprio lavoro

Quando le chiediamo se Ji-yoon sia una donna smarrita oppure una persona che sta cercando di proteggersi, Park Ji-hyun non sceglie tra le due definizioni. Al contrario, sostiene che entrambe descrivano perfettamente il suo personaggio, restituendo una complessità che rappresenta uno degli aspetti più interessanti della serie.

«Penso che siano vere entrambe le cose. Ji-yoon vuole davvero mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata, ma allo stesso tempo ha una passione per il suo lavoro. È una persona che si sente persa ma che sta anche cercando di proteggersi».

Nelle sue parole emerge una delle contraddizioni più caratteristiche della generazione raccontata dalla serie. Ji-yoon non sogna di abbandonare la propria carriera, non è una professionista disillusa che ha smesso di credere nel proprio percorso e non guarda al lavoro come a un nemico da cui fuggire. Al contrario, ama ciò che fa, continua ad avere ambizioni e desidera crescere professionalmente. Il problema, semmai, è capire quanto di sé sia disposta a sacrificare lungo il percorso e quanto a lungo sia possibile continuare a correre senza fermarsi.

L’attrice insiste molto sul concetto di equilibrio, un termine che negli ultimi anni è diventato quasi una parola chiave nel dibattito sul lavoro contemporaneo. Secondo Park Ji-hyun, senza un rapporto sano tra professione e vita privata si rischia di entrare in una spirale distruttiva capace di compromettere persino la salute, ed è proprio questa consapevolezza a guidare molte delle scelte compiute da Ji-yoon nel corso della serie.

Non si tratta, dunque, di una protagonista che vuole rinunciare alle proprie ambizioni. Al contrario, la sua sfida consiste nel trovare un modo per continuare a inseguirle senza perdere se stessa lungo il percorso. È una differenza sottile ma fondamentale, perché trasforma See You at Work Tomorrow! da semplice storia romantica in un racconto che parla di crescita, maturità e sopravvivenza emotiva.

Park Ji-hyun racconta inoltre che Ji-yoon si trova in un momento particolarmente delicato della propria carriera. Sette anni di lavoro rappresentano abbastanza esperienza per conoscere perfettamente il sistema, ma anche abbastanza tempo per iniziare a interrogarsi sul prezzo che si sta pagando per restarvi dentro. È proprio in questa fase che entra nella sua vita Kang Si-woo.

«Incontrando un capo perfetto come Si-woo, Ji-yoon riesce a crescere e a raggiungere obiettivi professionali che prima aveva soltanto sognato».

Una frase che dice molto della natura della relazione raccontata dalla serie. L’incontro tra i due non è soltanto sentimentale. È anche professionale. È l’incontro con qualcuno che riesce a vedere un potenziale che forse la stessa Ji-yoon aveva iniziato a dimenticare.

Seo In-guk e il rifiuto delle semplificazioni

Se Park Ji-hyun parla soprattutto di equilibrio, Seo In-guk parla di motivazioni.

È interessante notare come, nel corso dell’intervista, l’attore eviti costantemente di descrivere Si-woo attraverso caratteristiche superficiali. Non insiste sul fascino del personaggio, sulla sua autorevolezza o sul suo ruolo all’interno dell’azienda. Torna invece continuamente su un altro concetto: il passato.

Per Seo In-guk, infatti, un personaggio non può essere compreso partendo da ciò che mostra agli altri. Bisogna capire cosa lo ha portato a diventare quella persona.

«Per dare vita a un personaggio, il modo migliore è affidarsi alla narrazione e al suo passato. Solo quando questi elementi sono presenti si riesce a mostrare la profondità emotiva di una persona».

È una risposta che racconta molto anche del metodo dell’attore. In un genere come quello romantico, dove spesso il rischio è quello di ridurre i personaggi a funzioni narrative, Seo In-guk sembra interessato soprattutto alle sfumature.

«Si-woo è una persona che appare fredda e distante. Ma la vera domanda è perché sia diventato così. Cosa lo ha portato a essere quella persona? Come viene percepito dagli altri?».

Sono interrogativi che attraversano tutta la serie e che spiegano perché Si-woo sia molto più di un dirigente affascinante destinato a conquistare il cuore della protagonista. Dietro il controllo, la disciplina e l’apparente distanza emotiva si nasconde infatti una storia personale che il drama svela gradualmente, permettendo allo spettatore di scoprire ciò che si cela dietro quella facciata apparentemente impenetrabile.

Seo In-guk spiega di essersi affidato completamente alla sceneggiatura, convinto che tutte le risposte necessarie fossero già presenti nella scrittura del personaggio. Un approccio che restituisce l’immagine di un attore interessato più alla costruzione psicologica che all’effetto immediato.

Ed è forse proprio questa attenzione alle sfumature che rende Si-woo uno dei personaggi più interessanti della serie.

Il sogno del capo perfetto

La terza parte dell’intervista affronta una questione particolarmente interessante: perché il pubblico dovrebbe riconoscersi nei personaggi di See You at Work Tomorrow!.

Per Park Ji-hyun la risposta è immediata. Secondo lei, Ji-yoon è una dipendente incredibilmente realistica. Una donna che tiene agli orari, che vuole arrivare al lavoro puntuale e che desidera uscire dall’ufficio puntuale. Un dettaglio apparentemente banale che, però, racconta una delle grandi battaglie della vita contemporanea: la difesa del proprio tempo. «Credo che molte persone si riconosceranno in lei».

L’attrice aggiunge poi un elemento quasi quotidiano, ma proprio per questo efficace. «Dopo il lavoro ama mangiare pollo fritto e bere birra».

È un’immagine semplice, lontana dagli stereotipi delle eroine perfette. Ji-yoon non cerca la perfezione. Cerca un momento di tregua. Cerca uno spazio in cui poter respirare dopo una giornata particolarmente impegnativa.

Seo In-guk, invece, guarda il proprio personaggio da una prospettiva completamente diversa. Secondo lui, il pubblico potrebbe non identificarsi necessariamente con Si-woo. Potrebbe però desiderare di incontrarlo. «Credo che Si-woo sia un capo molto raro da trovare nella vita reale. Ha molte qualità che lo rendono una sorta di dream boss».

È una definizione che colpisce perché racconta una fantasia sorprendentemente contemporanea. Se per decenni le storie romantiche hanno costruito il mito dell’uomo ideale, See You at Work Tomorrow! sembra costruire quello del capo ideale. Una figura capace di valorizzare il talento, accompagnare la crescita professionale e aiutare chi lavora con lui a esprimere il proprio potenziale.

Lo stesso Seo In-guk ammette di aver provato una certa invidia osservando il percorso della protagonista.

Guardando Ji-yoon affrontare le proprie difficoltà e trovare accanto a sé una figura come Si-woo, l’attore racconta di aver pensato che una situazione simile sarebbe stata desiderabile anche nella vita reale.

«In realtà sono più simile a Ji-yoon»

Ed è proprio qui che arriva la rivelazione più divertente dell’intera conversazione.

Nonostante interpreti il disciplinato Kang Si-woo, Seo In-guk confessa di sentirsi molto più vicino alla protagonista.

«In realtà mi identifico di più con Ji-yoon».

L’attore descrive se stesso come una persona molto più spontanea del proprio personaggio, qualcuno che ama mangiare ciò che desidera, dormire quando ne ha voglia e trascorrere il tempo libero guardando la televisione.

Una descrizione che contrasta nettamente con quella di Si-woo, caratterizzato invece da rituali e abitudini molto più rigidi, compreso il piacere di bere tè a casa seguendo una routine ben precisa.

«Mi è piaciuto interpretarlo e adoro il mio personaggio. Ma la persona che sento davvero vicina a me è Ji-yoon».

È probabilmente il momento più umano dell’intera intervista. Perché dietro il dirigente impeccabile e dietro una delle star più amate della Korean Wave emerge una realtà molto semplice: anche chi interpreta il capo perfetto finisce per riconoscersi nella persona che cerca soltanto di arrivare a fine giornata senza perdere se stessa.

Ed è forse proprio qui che si trova la forza di See You at Work Tomorrow!. Dietro la storia d’amore, dietro le scrivanie, le gerarchie aziendali e le dinamiche professionali, la serie racconta una domanda che oggi accomuna milioni di persone da Seoul a Milano: come continuare a costruire il proprio futuro senza lasciare che il lavoro diventi tutta la propria vita.