Rtl 102.5 in Champions League: la radiocronaca integrale, ecco il programma della prima giornata

RTL 102.5, la prima radiovisione d’Italia, ha acquisito per la seconda stagione consecutiva, i diritti per la trasmissione in radiocronaca integrale di tutte le partite delle squadre italiane partecipanti alla UEFA Champions League, l’evento calcistico europeo più atteso e seguito dagli appassionati di tutto il mondo.

Il calendario:

• martedì 16/09, ore 21:00: Juventus vs Borussia Dortmund – Paolo Pacchioni e Massimo Caputi allo stadio e Fulvio Giuliani in studio

• mercoledì 17/09, ore 21:00: PSG vs Atalanta – Andrea Salvati allo stadio e Fulvio Giuliani in studio

• mercoledì 17/09, ore 21:00: Ajax vs Inter – Nicolò Pompei allo stadio e Fulvio Giuliani in studio

• giovedì 18/09, ore 21:00: Manchester City vs Napoli – Paolo Pacchioni allo stadio e Massimo Caputi in studio

Grazie a questa acquisizione, RTL 102.5 rafforza ulteriormente la sua leadership come emittente di riferimento per il grande pubblico, confermando il suo impegno nell’offrire non solo intrattenimento musicale, ma anche i più importanti eventi sportivi a livello nazionale e internazionale. L’emittente consolida così il suo ruolo centrale nel portare il grande sport direttamente nelle case degli ascoltatori, offrendo una copertura completa e coinvolgente delle partite più emozionanti.

La prima fase della UEFA Champions League inizierà il 16 settembre e saranno quattro i club protagonisti che rappresenteranno il calcio italiano nella competizione: Inter, Napoli, Atalanta, Juventus. Gli ascoltatori potranno seguire le partite in diretta, contando sulla qualità e l’affidabilità che da sempre contraddistinguono le trasmissioni di RTL 102.5. Coordinati dalla direttrice di redazione Ivana Faccioli, Paolo Pacchioni, Massimo Caputi, Andrea Salvati, Nicolò Pompei e Tommaso Angelini, direttamente dagli stadi, e Fulvio Giuliani da studio, racconteranno le azioni salienti, i gol, le emozioni e le sorprese di ogni sfida, trasportando gli appassionati nel vivo delle competizioni, come se fossero sugli spalti a tifare per la propria squadra del cuore.