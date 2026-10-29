Pechino Express 2027, svelato il cast: da Rocco Siffredi a Benji e Fede, tutte le coppie sulla rotta dei due Oceani

Il Pacifico alle spalle, l’Atlantico davanti e, nel mezzo, un intero continente da attraversare. Pechino Express torna nel 2027 e cambia ancora una volta geografia, scegliendo il Sud America come scenario di un’avventura che promette di attraversare alcuni dei territori più spettacolari del pianeta, dai deserti cileni alle vette delle Ande, dalle pianure argentine alle cascate di Iguazù, fino al Pantanal brasiliano e a Rio de Janeiro.

Il titolo della nuova stagione, Pechino Express – La rotta dei due Oceani, racconta già molto dell’ambizione di questa edizione, che vedrà dieci coppie affrontare un percorso da ovest a est, attraversando Cile, Argentina e Brasile sotto la guida di Costantino della Gherardesca, ancora una volta al comando della spedizione in arrivo nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

A catturare immediatamente l’attenzione è soprattutto il cast che riunisce personalità provenienti da mondi molto diversi: Rocco Siffredi insieme alla moglie Rózsa Tassi, Benji e Fede, Elisabetta Gregoraci con la sorella Marzia, la creator Alessia Lanza, l’ex atleta Andrew Howe e due volti della divulgazione scientifica di Geopop. Accanto a loro ballerine, musicisti rock, podcaster e protagonisti dei social, in una composizione che mescola generazioni e linguaggi differenti.

La rotta dei due Oceani: dal Cile all’Argentina, fino al Brasile

Il percorso annunciato per il 2027 segna il ritorno del programma a una dimensione geografica particolarmente ambiziosa. Il Sud America offrirà ambienti naturali e contesti culturali molto diversi, alternando territori aridi, catene montuose, pianure immense e paesaggi tropicali.

Si partirà dal Cile, attraversando i suoi deserti e le impervie cime delle Ande, per proseguire verso l’Argentina, dove il viaggio toccherà le grandi pianure e le cascate di Iguazù, prima di entrare in Brasile attraverso il Pantanal, una delle più vaste aree umide del pianeta, e continuare lungo le vie delle miniere d’oro fino a raggiungere Rio de Janeiro.

Una traversata che collegherà idealmente due oceani e che imporrà continui cambiamenti di ritmo, clima e abitudini, tra spostamenti impegnativi, incontri con le comunità locali e gli inevitabili imprevisti di una competizione nella quale nulla può essere dato per scontato.

Pechino Express 2027: tutte le dieci coppie del cast

Rocco Siffredi e Rózsa Tassi

Tra le presenze destinate a suscitare maggiore curiosità ci sono Rocco Siffredi e Rózsa Tassi, marito e moglie dal 1993 e genitori di Lorenzo e Leonardo. Lui, 62 anni, è uno dei personaggi italiani più riconoscibili a livello internazionale, protagonista di una carriera che lo ha trasformato in un fenomeno della cultura popolare ben oltre l’industria pornografica, fino alla serie Supersex, nella quale è stato interpretato da Alessandro Borghi. Lei, 54 anni, è un’ex modella ungherese, eletta Miss Ungheria nel 1990, che nel corso degli anni ha scelto una vita decisamente più riservata rispetto a quella del marito. Per entrambi si tratta di un’esperienza televisiva insolita, lontana dai contesti nei quali il pubblico è abituato a conoscerli.

Franceska Nuredini e Ginevra Festa

Franceska Nuredini e Ginevra Festa porteranno in gara il mondo della danza professionistica. Franceska, 25 anni, ha origini albanesi ed è cresciuta a Genova, sviluppando una carriera tra televisione e tournée musicali, anche nel corpo di ballo di Elodie, con la quale ha avuto una relazione sentimentale. Ginevra, 27 anni, ha invece raggiunto il grande pubblico attraverso Striscia la Notizia, dove si è esibita come Velina, dopo una formazione nella danza iniziata durante l’infanzia. Amiche da tempo, hanno condiviso prove, spettacoli e concerti, costruendo percorsi professionali che le hanno portate a lavorare con alcuni dei nomi più conosciuti dello spettacolo italiano.

Benji e Fede

Per Benjamin Mascolo e Federico Rossi, rispettivamente 33 e 32 anni, la partecipazione a Pechino Express arriva in una fase particolarmente significativa della loro storia artistica. Dopo il successo costruito insieme a partire dal 2015, la separazione annunciata nel 2020 e il ritorno come duo nel 2024 con il progetto REWIND, Benji e Fede hanno ripreso a esibirsi insieme, fino al nuovo album Quando Viaggi Da Sola, pubblicato il 18 settembre 2026. Un percorso che li ha visti conquistare le classifiche italiane, riempire palazzetti e attraversare una lunga pausa prima della reunion. Ora, per i due musicisti modenesi, arriva un’esperienza completamente diversa da quella dei tour e degli studi di registrazione.

Alessia Lanza e Andrea Fratino

A rappresentare una delle generazioni cresciute insieme ai social saranno Alessia Lanza e Andrea Fratino, due creator che hanno costruito comunità numerose attraverso contenuti e linguaggi differenti. Alessia, 26 anni, ha iniziato a pubblicare video a sedici anni, affermandosi progressivamente come una delle personalità digitali più riconoscibili della sua generazione e affrontando anche temi personali, dalle fragilità emotive alla salute mentale, nel podcast Mille Pare. Andrea, 25 anni, cresciuto ad Arluno, nel Milanese, è conosciuto per i suoi contenuti dedicati al calcio e per il progetto YouTube Seven Sins, dopo aver partecipato nel 2021 al programma La Caserma. La sua storia comprende anche un grave incidente stradale che lo ha costretto a una lunga degenza ospedaliera e ha segnato profondamente il suo percorso personale.

Andrew Howe e Tommaso Marino

La dimensione sportiva sarà rappresentata da Andrew Howe e Tommaso Marino, amici e professionisti con importanti risultati alle spalle. Howe, 41 anni, vicecampione del mondo e campione europeo nel salto in lungo, detiene il record italiano di 8,47 metri, mentre Marino, 40 anni, ha alle spalle oltre vent’anni di carriera nella pallacanestro professionistica e oggi lavora come commentatore sportivo, seguendo tanto l’NBA quanto il campionato italiano. Oltre all’attività sportiva, Howe coltiva la passione per la musica metalcore e la recitazione, mentre Marino ha fondato un’associazione di volontariato che promuove lo studio e la pratica del basket tra i bambini di diversi Paesi africani e asiatici.

Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo delle Bambole di Pezza

Il rock italiano entrerà nella competizione con Martina «Cleo» Ungarelli e Daniela «Dani» Piccirillo, rispettivamente cantante e chitarrista delle Bambole di Pezza, band che ha costruito la propria identità attraverso un linguaggio musicale energico, diretto e legato anche alla tradizione punk e Riot Grrrl. Cleo, 31 anni, ha sviluppato un percorso artistico che intreccia rock, metal e sensibilità pop, mentre Dani, 46 anni, è una delle fondatrici della formazione, con alle spalle anni di concerti e una vita divisa tra musica e maternità. Le due musiciste porteranno nello show un’immagine decisamente rock, lontana da quella dei concorrenti tradizionalmente associati al mondo televisivo.

Angela «Bella Fisica» Lin e Alessandro Zhu

Tra le coppie più originali di questa edizione c’è quella formata da Angela Jianhua Lin, conosciuta sui social come Angela Bella Fisica, e dal figlio Alessandro Zhu. Angela, 62 anni, è nata nella provincia cinese dello Zhejiang e si è trasferita in Italia negli anni Ottanta, costruendo nel tempo una carriera imprenditoriale culminata nell’apertura dell’AN Megastore nel quartiere Ostiense di Roma. I suoi video, diventati virali grazie a tormentoni come «Bella fisica!» e «Abbiamo tutto!», l’hanno trasformata in un personaggio amatissimo anche dal pubblico più giovane, fino al docu-reality Angela Megastar. Alessandro, 34 anni, è nato e cresciuto a Roma e rappresenta una seconda generazione che unisce le origini cinesi della famiglia a un’identità profondamente romana. La loro presenza aggiunge al cast una delle personalità più spontanee e riconoscibili dell’universo social.

Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti

L’ironia romana sarà protagonista con Danilo da Fiumicino, all’anagrafe Danilo Contaldo, e Alessandro Pieravanti, creatori del podcast De Core, nel quale affrontano conversazioni con protagonisti della musica, del cinema, dello sport e della cultura italiana. Danilo, 47 anni, è speaker radiofonico, autore e volto noto anche per la sua presenza nei programmi di Radio Deejay, mentre Alessandro, 41 anni, è musicista e autore, legato alla scena della nuova canzone popolare romana e coautore della prima sigla di Suburra. Con il loro stile diretto, fatto di battute e conversazioni senza filtri, rappresentano una delle componenti più dichiaratamente comiche del nuovo cast.

Riccardo De Marco (DeNa) e Maria Bosco (MeriBì)

Una delle novità più interessanti riguarda la presenza di due divulgatori scientifici di Geopop, Riccardo De Marco, conosciuto come DeNa, e Maria Bosco, per il pubblico MeriBì. Lui, 30 anni, è un chimico che racconta la scienza attraverso esperimenti e approfondimenti, affrontando anche argomenti complessi come le dipendenze; lei, 33 anni, ha una formazione in matematica e ingegneria matematica, un passato da pallanuotista professionista e una carriera dedicata a rendere accessibili temi che spaziano dall’intelligenza artificiale alla meteorologia. Nel 2026 Maria ha inoltre intervistato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione degli ottant’anni dell’Assemblea Costituente e ricevuto il premio Creator dell’anno ai Diversity Media Awards. Il loro ingresso nello show porta la divulgazione scientifica all’interno di un cast dominato soprattutto da spettacolo, musica e social network.

Elisabetta e Marzia Gregoraci

A completare il cast saranno Elisabetta e Marzia Gregoraci, sorelle nate a Soverato e molto legate, pur avendo caratteri differenti. Elisabetta, 46 anni, ha costruito una lunga carriera televisiva come showgirl e conduttrice, passando attraverso programmi come Made in Sud e Battiti Live, mentre Marzia, 44 anni, ha preferito mantenere un profilo pubblico più discreto, sviluppando la propria attività nel settore immobiliare di lusso e delle ristrutturazioni. La partecipazione al programma rappresenterà anche l’occasione per conoscere meglio Marzia, finora rimasta lontana dalla popolarità televisiva della sorella.

Un cast che attraversa generazioni e mondi diversi

La composizione del cast 2027 conferma la volontà di Pechino Express di riunire protagonisti provenienti da ambiti differenti, alternando personaggi già affermati nel panorama televisivo a volti che hanno costruito la propria notorietà soprattutto sulle piattaforme digitali.

Accanto a figure come Rocco Siffredi ed Elisabetta Gregoraci trovano spazio musicisti, atleti, ballerine, creator, podcaster e divulgatori scientifici, a testimonianza di un panorama dello spettacolo sempre più trasversale, nel quale la popolarità non passa necessariamente dalla televisione tradizionale.

A fare da filo conduttore sarà ancora una volta il viaggio, elemento centrale di un format che unisce competizione e scoperta dei territori, valorizzando gli incontri con le popolazioni locali e il confronto con realtà culturali lontane dalla quotidianità dei protagonisti.

Anche nel 2027 rimarrà centrale la dimensione solidale del programma, con il premio finale destinato a sostenere una delle organizzazioni non governative attive nei territori attraversati, secondo una tradizione che lega la competizione a un obiettivo concreto nei Paesi ospitanti.

La data precisa della messa in onda non è stata ancora annunciata, ma con il cast ufficiale e la rotta ormai svelati, Pechino Express – La rotta dei due Oceani comincia a prendere forma. Dal Cile al Brasile, passando per l’Argentina, sarà un viaggio attraverso paesaggi estremi, grandi città e culture differenti, con dieci coppie pronte a percorrere migliaia di chilometri per raggiungere il traguardo sull’Atlantico.