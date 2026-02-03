Milano Cortina 2026, le Olimpiadi in diretta integrale su HBO Max

Warner Bros. Discovery è il broadcaster ufficiale di Milano Cortina 2026: oltre 1000 ore di diretta su HBO Max ed Eurosport per raccontare tutte le discipline, gli atleti e l’anima culturale dei Giochi Invernali

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo anche sul fronte mediatico. Warner Bros. Discovery, broadcaster ufficiale dell’evento, si prepara a firmare la più ampia copertura olimpica mai realizzata in Italia: oltre 1000 ore complessive, di cui 865 ore di gare live, distribuite tra HBO Max, discovery+ ed Eurosport.

Un racconto continuo, in tempo reale, che accompagnerà ogni disciplina, ogni atleta, ogni medaglia, trasformando Milano Cortina 2026 in un’esperienza totale, sportiva e culturale insieme.

La copertura integrale: tutte le discipline, senza eccezioni

HBO Max e discovery+ saranno le uniche piattaforme in Italia a garantire la diretta integrale di ogni evento olimpico. Dal biathlon al bob, dal curling all’hockey su ghiaccio, fino allo sci alpino, allo snowboard e allo sci alpinismo – sport al debutto olimpico – nulla resterà fuori dal racconto.

Una scelta editoriale chiara: completezza assoluta, continuità narrativa e accesso simultaneo a tutte le gare, per restituire la complessità e la ricchezza di un’Olimpiade che segna il ritorno dei Giochi invernali in Italia.

Tre studi live per vivere l’Olimpiade in tempo reale

A scandire le giornate olimpiche saranno tre studi quotidiani, trasmessi dalle principali località simbolo dei Giochi, veri e propri hub narrativi del racconto olimpico.

Mountain Zone, in onda alle 12:00 dalla WBD House di Cortina e condotto da Lia Capizzi, sarà il filo rosso dell’intera giornata sportiva: collegamenti continui, commenti a caldo, interviste e passaggi di testimone tra una gara e l’altra.

Half-Time Livigno, alle 18:00 dallo Snow Dome WBD e con la conduzione di Fabrizio Monari, offrirà ogni giorno una pausa ragionata: highlights, analisi e uno sguardo sugli eventi serali.

Notte Bianca Milano, alle 23:00 da Casa Italia in Triennale Milano, condotto da Dario Donato, sarà lo spazio del racconto emozionale: le storie, i volti, le vittorie e le delusioni che hanno segnato la giornata olimpica.

Eurosport, palinsesto olimpico totale

Su Eurosport 1 il palinsesto sarà interamente dedicato a Milano Cortina 2026, dalle prime gare del mattino agli approfondimenti serali. Insieme a Eurosport 2, verranno trasmessi in diretta integrale tutti i 116 eventi da medaglia, con continui collegamenti dagli studi di Eurosport Italia.

Un’impostazione che certifica la centralità dell’evento e lo straordinario sforzo produttivo messo in campo dal gruppo.

La WBD House: il cuore tecnologico delle Olimpiadi

Il quartier generale del racconto olimpico sarà la WBD House di Cortina d’Ampezzo, nel cuore del Villaggio Olimpico. Una struttura avveniristica, panoramica e ipertecnologica, da cui verranno prodotti oltre 200 ore di approfondimenti, distribuiti in 47 Paesi.

In totale, Warner Bros. Discovery schiererà oltre 2000 professionisti, tra inviati, giornalisti, troupe, tecnici e operatori, per raccontare le imprese di quasi 3000 atleti. Un’operazione editoriale e industriale che conferma il peso strategico dei Giochi per il gruppo a livello europeo e globale.

Una squadra di campioni per raccontare i campioni

A dare voce e competenza alle gare sarà una squadra di oltre 100 talent expert, tutti ex atleti di altissimo profilo, con alle spalle più di 200 partecipazioni olimpiche e oltre 100 medaglie conquistate.

Tra i volti di punta, Kristian Ghedina, nuovo volto olimpico di Eurosport, commenterà lo sci alpino dalla WBD House insieme a Tina Maze e Francesca Marsaglia. Carolina Kostner, icona del pattinaggio di figura e bronzo olimpico a Sochi 2014, sarà per la prima volta ai microfoni di Eurosport, protagonista di Notte Bianca Milano.

Completano il team, tra gli altri, Fulvio Valbusa, storica voce dello sci di fondo, Elisa Nakab per il freestyle e una ricca line-up internazionale che include nomi leggendari come Natalie Geisenberger, Justyna Kowalczyk-Tekiel, Jochem Uytdehaage, Martin Schmitt e Amy Williams.

Un’Olimpiade come racconto culturale

«Ogni momento di ogni gara di ogni disciplina è la prova del nostro sforzo produttivo, ma anche di quanto lo sport possa diventare una massima celebrazione di cultura e intrattenimento», ha dichiarato Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe.

Milano Cortina 2026 non sarà solo un grande evento sportivo, ma un racconto corale che intreccia territori, talento, tecnologia e identità. E, per la prima volta, passerà integralmente da HBO Max, trasformando le Olimpiadi in un’esperienza continua, immersiva e senza precedenti per il pubblico italiano.