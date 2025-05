L’Austria trionfa all’Eurovision Song Contest 2025 con “Wasted Love”

L’ultimo sigillo austriaco all’Eurovision Song Contest risaliva al 2014, quando Conchita Wurst capovolse i pronostici imponendosi con Rise Like a Phoenix. Quel trionfo interruppe un digiuno lungo 48 anni, iniziato nel 1966 con la vittoria di Udo Jürgens e la sua Merci, Chérie — un record assoluto per l’intervallo più lungo tra due successi nella storia della manifestazione. Ora, con l’exploit di Johannes Pietsch, in arte JJ, all’Eurovision 2025, l’Austria riscrive la propria storia nel contest europeo.

Chi è JJ, il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025

JJ ha 24 anni, è nato a Vienna da madre filippina e padre austriaco, ed è cresciuto a Dubai prima di tornare in patria a 15 anni. La sua formazione spazia tra lirica e musica pop: si è fatto notare a The Voice UK, è arrivato in finale a Starmania, e oggi si esibisce all’Opera di Stato di Vienna. Studia presso l’Università MUK ed è uno dei pochi giovani controtenorieuropei attivi anche nel panorama pop.

ORF, l’emittente austriaca, ha puntato su una figura artistica che unisce estetica ricercata, vocalità raffinata e impatto scenico. Una scelta coerente con l’orientamento recente dell’Austria all’Eurovision, che privilegia performance intense più che soluzioni pop convenzionali.

“Wasted Love”: voce e dolore in bianco e nero

Il brano vincitore, Wasted Love, è una ballata notturna e drammatica che racconta la fine di un amore impossibile attraverso la metafora del mare in tempesta. JJ ha scritto il pezzo insieme a Teya e Thomas Thurner, portando in scena una performance minimalista in bianco e nero, tutta giocata sull’espressività vocale.

Acclamata per la sua intensità emotiva, la canzone ha diviso la critica: se da un lato è stata lodata per l’eleganza e la forza interpretativa, dall’altro ha alimentato il dibattito sull’evoluzione dell’Eurovision, che sembra premiare sempre più proposte dal forte contenuto simbolico e visivo.

Austria: tre vittorie in sessantotto partecipazioni

L’Austria partecipa all’Eurovision Song Contest dal 1957 e ha vinto tre volte: nel 1966 con Udo Jürgens, nel 2014 con Conchita Wurst e ora nel 2025 con JJ. È uno dei pochi Paesi che ha saputo reinventarsi nel tempo, conquistando successi simbolici e profondamente legati al contesto culturale europeo.

Il successo di JJ conferma l’efficacia di un approccio artistico che privilegia la qualità espressiva e la contaminazione di generi. E, come già accaduto nel 2014, questa vittoria porta con sé anche un messaggio inclusivo e personale: JJ è apertamente queer e ha voluto rendere visibile la propria identità anche nella narrazione visiva dello show.

Eurovision 2026 sarà in Austria

Con la vittoria di JJ, l’Austria ospiterà l’Eurovision Song Contest 2026. Il dibattito sull’identità futura del festival è aperto: tra estetica, inclusività e ricerca di originalità, il concorso continua a riflettere le trasformazioni in atto in Europa.