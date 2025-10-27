Torna il terrore di IT. Con «Welcome to Derry», il clown di Stephen King rivive su Sky e Now

Quanti bambini degli anni ‘90 sono stati traumatizzati da una barchetta di carta che finiva in un tombino e da quel buco spuntava un clown da incubo. Quella era una scena iconica della miniserie in due episodi IT, prima trasposizione su schermo del romanzo cult del 1986 di Stephen King. Più recentemente, son stati prodotti due film, nel 2017 e il sequel Capitolo due nel 2019, diretti da Andy Muschietti. Ed è proprio da quest’ultimi che inizia, o meglio torna indietro, Welcome to Derry, una delle serie tv più attese nel 2025, di HBO in onda in prima serata lunedì 27 ottobre su Sky e in streaming su NOW. Otto puntate, un episodio a settimana, per raccontare quello che accadde nella cittadina maledetta del Maine nel 1962, ventisette anni prima che il Club dei Perdenti affrontasse Pennywise, il clown ballerino dalle sembianze demoniache.

Perché tornare a Derry era necessario

Sorge spontanea la domanda se servisse tornare a Derry e la risposta è sì. Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, showrunner della serie sviluppata da Andy Muschietti con la sorella Barbara, hanno scelto di ambientare la serie negli anni ’60, in un periodo precedente al romanzo originale. D’altronde, lo stesso Stephen King aveva spezzettato negli intermezzi le passate apparizioni di Pennywise, tornando indietro di 27 anni dagli anni ’80 del Club dei Perdenti. Così accade dietro lo schermo: i film di Muschietti erano ambientati ai giorni nostri, e appare naturale un prequel che ripercorra lo stesso periodo del passato. Dalle prime impressioni di chi ha visto il primo episodio uscito il 26 ottobre negli Stati Uniti, sembra che i creatori siano riusciti a recuperare la giusta dimensione degli anni Sessanta e soprattutto a trasportare su schermo le atmosfere horror del romanzo, merito anche delle solite risorse di HBO.

L’incipit della serie

La Derry mostrata è una cittadina americana in apparenza tranquilla, dove quattro ragazzini, Teddy, Phil, Lilly e Ronnie, vivono all’ombra di una base militare dell’aeronautica. Quando un loro amico scompare, iniziano a fare domande e da quel momento gli eventi prendono una piega da incubo. Nel cast spicca Bill Skarsgård che torna nei panni di Pennywise come nei film più recenti, e la curiosa presenza di Dick Hallorann, interpretato da Chris Chalk, personaggio conosciuto molto bene dai lettori di Shining, altro romanzo di successo di Stephen King.

Una campagna marketing da paura

Welcome to Derry è stata trascinata da una campagna promozionale degna di nota. Dopo la trasformazione dei Navigli di Milano del 25 ottobre, che hanno visto miriadi di palloncini rossi e una nebbia altrettanto rossa sul canale da cui è emerso Pennywise in gondola, la serie sarà presente al Lucca Comics & Games. Dal 30 ottobre al primo novembre, alle proiezione dei film IT – Capitolo uno e Capitolo due, si aggiungeranno i primi due episodi della nuova serie: il secondo in anteprima mondiale il 31 ottobre. E tra una proiezione e l’altra si potrà salire sul Derry Bus, un bus scolastico americano che diventa set scenografico horror.

Resta da capire se la serie riuscirà a mantenere alta l’attenzione per otto settimane consecutive, in un’epoca dominata dal binge watching, ma se c’è un genere adatto, è proprio l’horror. Non resta che dire: Benvenuti a Derry.