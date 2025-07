«Innocence», la nuova serie turca del weekend di Canale 5

Mai come in questa estate, Canale 5 punta con decisione sull’universo delle serie turche, ormai protagoniste assolute del palinsesto Mediaset. Le dizi – così vengono chiamate le soap e fiction prodotte in Turchia – continuano a raccogliere ottimi ascolti e si moltiplicano nelle fasce orarie più strategiche, dal day time alla prima serata, fino al fine settimana.

A prendere il posto lasciato vacante da The Family 2 arriva ora Innocence (Masumiyet), nuova serie turca che debutta sabato 12 luglio con un doppio appuntamento settimanale, in onda ogni sabato e domenica su Canale 5. Una scelta che conferma il trend inarrestabile delle produzioni turche, già presenti con Forbidden Fruit, La Forza di una donna e The Family nel pomeriggio feriale, con le fiction in prime time come La notte nel cuore e Io sono Farah (in arrivo), senza dimenticare il ritorno in streaming di Cherry Season.

Mentre Tradimento va in pausa estiva, i fan delle soap ottomane non rimarranno certo delusi. Il weekend si arricchisce di una nuova storia fatta di misteri, legami familiari e una madre pronta a tutto pur di salvare sua figlia da un amore sbagliato e pericoloso.

Innocence, trama e anticipazioni

La serie ruota attorno a Bahar Yüksel (interpretata da Deniz Çakır), una donna separata e madre di due figli, la cui vita cambia drasticamente quando la figlia maggiore, Ela (İlayda Alişan), studentessa universitaria di 18 anni, si innamora perdutamente di İlker Ilgaz (Serkay Tütüncü). Il problema? Lui ha 35 anni, è il capo del padre di Ela e, soprattutto, è già fidanzato ufficialmente con İrem Orhun (Deniz Işın).

Bahar, convinta che sua figlia sia stata manipolata, farà di tutto per proteggerla da questa relazione tossica. Ma la situazione precipita il giorno del diciannovesimo compleanno di Ela, quando la ragazza viene trovata in fin di vita sul ciglio di una strada. Tutti gli indizi puntano su İlker, ma è davvero lui il colpevole?

Innocence, il cast

Protagonista assoluta di Innocence è Deniz Çakır, affiancata da un cast ricco di nomi familiari agli appassionati di dizi. Serkay Tütüncü è noto per aver interpretato Ozan Dinçer in Mr. Wrong – Lezioni d’amore, al fianco di Can Yaman. Nel cast anche Alayça Öztürk, che i telespettatori ricorderanno come Jülide in Terra amara, e Kimya Gökçe Aytaç, anch’essa apparsa in Mr. Wrong e Terra amara.

Trasmesse originariamente su Fox Turchia nel 2021, le puntate di Innocence sono 13, ciascuna della durata di circa due ore. Su Canale 5, invece, verranno proposte in formato ridotto: ogni sabato dalle 14.15 alle 15.30 e la domenica dalle 14.30 alle 15.30. Se non ci saranno variazioni di palinsesto, la programmazione coprirà 13 weekend.

Il sabato e la domenica pomeriggio diventano così un punto di riferimento per gli amanti delle fiction turche. Subito dopo Innocence, dalle 15.30 alle 16.30, Canale 5 propone le repliche delle prime due stagioni di Viola come il mare, serie con Francesca Chillemi e il divo delle dizi per eccellenza, Can Yaman.